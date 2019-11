Apple może użyć paneli OLED Samsunga w iPhone Pro 2020

Chociaż Apple niezbyt lubi się z Samsungiem, od czasu do czasu korzysta z rozwiązań swojego rywala. Najnowsze pogłoski mówią, że modele iPhone 2020 będą używać paneli OLED z Korei Południowej.

ETNews donosi, że od jakiegoś czasu trwały tajne rozmowy między Apple a Samsungiem, które zakończyły się sukcesem. Południowokoreański producent ma stać się oficjalnym i wyłącznym dostawcą paneli OLED w rozmiarach 5,4" i 6,7", które będą częścią nowej generacji smartfonów iPhone. Mają być one wykonane w technologii Y-OCTA, dzięki czemu nie potrzebna będzie osobna warstwa dotykowa, nie wpłynie to także na grubość urządzenia. W chwili obecnej Samsung to jedyna firma na świecie, która jest w stanie prowadzić produkcję w skali odpowiadającej potrzebom Apple. Jednak już iPhone z 2018 roku miał być wyposażony w to rozwiązanie, co jednak nie okazało się prawdą, więc trudno powiedzieć, ile w tych informacjach prawdy.

Przypominamy, że Apple w przyszłym roku ma wypuścić na rynek dwa modele - iPhone SE 2 z panelem LCD 4,7" oraz iPhone 12 z panelem OLED 6,1". Obecnie producent z Cupertino kupuje wyświetlacze od Samsunga i LG. Panele Y-OCTA zostały wprowadzone pierwszy raz w Galaxy Note7 (2016).