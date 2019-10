Apple może wykazać kolosalny przychód za ostatni kwartał 2019 roku

Microsoft podał w swoim raporcie finansowym dochody w wysokości 33,1 miliarda dolarów, Apple może pokazać niemal trzy razy więcej.

Apple nie może narzekać, a dochody znacznie powiększyła firmie przystępna cena za iPhone 11. Za czwarty kwartał b.r. powinna osiągnąć przychód wynoszący ok. 90 miliardów dolarów, czyli ok. 3 miliardy więcej, niż zakładały optymistyczne prognozy. Analitycy wskazują, że przyczyniła się do tego także niższa cena za iPhone XR. Jeśli prognozy się potwierdzą, będzie to najlepszy finansowo rok w historii działania Apple. Co ciekawe i warte odnotowania, jednym z głównych źródeł dochodu jest AppleCare - telefoniczne wsparcie techniczne oraz dodatkowe opcje serwisu sprzętowego Apple - które cieszy się bardzo dużym wzięciem wśród użytkowników.

Analitycy przewidują, że w czwartym kwartale b.r. Apple sprzeda łącznie 69 milionów różnych modeli iPhone. Od 1 listopada ruszy AppleTV+, które będzie dostępne w subskrypcjach o wartości 4,99 USD miesięcznie i tu również dochód powinien okazać się spory. A i pierwszy kwartał 2020 roku powinien przynieść duże dochody - dlatego Tim Cook oraz osoby posiadające akcje Apple mogą mieć duże powody do zadowolenia. Na szczegółowe informacje o źródłach przychodu musimy zaczekać do czasu publikacji oficjalnego raportu.