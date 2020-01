Apple może zaprezentować dwa modele taniego iPhone'a w 2020 roku

Najnowsze plotki wskazują, że Apple zaprezentuje nie jednego, ale dwa tanie iPhone'y. Co o nich wiemy?

Apple znane jest ze sprzedawania swoich produktów w bardzo wysokich cenach. Mimo to gigant z Cupertino zauważył ostatnio, że tańsze modele iPhone'a jak iPhone Xr oraz iPhone 11 biją rekordy sprzedażowe. Okazało się, że iPhone Xr był jednym z najpopularniejszych modeli smartfonów w zeszłym roku.

Źródło: apple.com

Jeżeli plotki się potwierdzą w 2020 roku możemy zobaczyć dwa tanie iPhone'y. Przecieki donoszą, że stosunkowo niedługo na rynku pojawi się prawdziwy budżetowy model smartfona z Cupertino. iPhone SE 2 zostanie zaprojektowany tak, aby jego produkcja pochłonęła jak najmniej pieniędzy. Konstrukcja ma zostać zapożyczona z dwuletniego iPhone'a 8, który obecnie jest najtańszym smartfonem od Apple.

Raport przedstawiony przez portal DigiTimes donosi, że w przyszłym roku na rynku mogą pojawić się dwa modele tańszego iPhone'a.

Niestety informacje wskazują, że iPhone SE 2 nie zadebiutuje tak szybko, jak liczyliśmy. Urządzenie ma pojawić się wraz z innymi modelami iPhone'a we wrześniu 2020 roku. Smartfon zadebiutuje obok droższych wersji z bezramkowym ekranem i Touch ID wbudowanym w ekran.

W sieci pojawiły się pierwsze plotki, że Apple może zdecydować się na wprowadzenie iPhone'a SE 2 Plus. Urządzenie to pojawi się na rynku razem z mniejszym modelem lub na początku 2021 roku. Smartfon ma być wyposażony w ekran o przekątnej od 5,5 cala do 6,1 cala. iPhone w tej konfiguracji przeznaczony będzie głownie na rynki azjatyckie, gdzie klienci uwielbiają kupować duże urządzenia. Bardzo możliwe, że iPhone SE 2 Plus podobnie, jak iPhone SE 2 zostanie oparty na konstrukcji iPhone'a 8, ale w wersji Plus.

Źródło: ubergizmo.com