Apple myśli, że dzięki temu przestaniesz korzystać z etui na telefon

Apple ma nowy pomysł, jak zachęcić użytkowników swoich telefonów do używania ich bez etui. Jednak czy to jest odpowiedź, na główny problem dotyczący ochrony smartfonów?

Wiele osób, tuz po zakupie telefonu, od razu wkłada go do etui, często jeszcze przednią szybkę "ozdabiając" szkłem hartowanym. Nie ma co się dziwić - smartfony wykonane są z materiałów, które łatwo uszkodzić czy porysować, więc w ramach dbałości o swój sprzęt warto o niego zadbać i go zabezpieczyć.

Jednakże co roku producenci - w tym Apple - chwalą się też nowym designem, nowymi kolorami itd., które chwilę po zakupie giną pod etui, a widzimy je tylko w momentach wymiany opakowania na nowszą wersją - no i przy sprzedaży telefonu po latach użytkowania. Apple chce tego uniknąć i sprawić, żebyśmy przestali korzystać z etui.

Nowy patent, odnaleziony przez publikację Patently Apple, ma w tym pomóc. Jest to zupełnie nowy sposób na wykonanie materiału obudowy smartfona, który miałby być praktycznie w 100% odporny na zarysowania. Taka odporność, według Apple, ma zachęcić użytkowników do zaprzestania wkładania nowych, pięknych iPhone'ów do etui i korzystania z nich "nago".

Odporność tę firma z Cupertino chce osiągnąć przez wkomponowanie w metal lub szkło specjalnych drobinek, których odporność na rysy jest zdecydowanie większa niż dwóch pozostałych materiałów. Byłyby to kryształy rozlokowane w co około 100 mikronów, dzięki którym cała powierzchnia miałaby uzyskać zdecydowanie większą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Jednakże od razu pojawia się pytanie, czy to właśnie rysy są tym najbardziej problematycznym elementem, który sprawia, ze telefony noszone są w etui. Co prawda na ekranie to właśnie one są problematyczne, jednak tutaj sprawę załatwia wykorzystywane przez wiele osób szkło hartowane naklejane na szybę. Etui spełnia raczej inną funkcję - ochrony telefonu przed upadkiem.

Warto tu zaznaczyć, że w nowym patencie nie ma informacji na temat zwiększonej odporności na upadki, więc wygląda na to, ze ten najbardziej palący problem wcale nie został przez Apple rozwiązany. Do tego czasu nawet specjalna powłoka antyrysowa nie wpłynie raczej znacząco na liczbę osób korzystających z telefonów w etui.