Apple nadrabia straty - oto 10 funkcji z Androida które pojawią się w iOS 14

Użytkownicy Androida śmieją się z użytkowników iOS'a. To prawda - Apple właśnie implementuje do swojego systemu funkcje znane w Androidzie od lat.

Widgety, oglądanie filmów w trybie Picture in Picture czy chociażby aplikacja Tłumacz to elementy, które mogłoby się wydawać, że istnieją w każdym nowoczesnym systemie dla urządzeń mobilnych. Też tak uważałeś? Jesteś w ogromnym błędzie. System operacyjny iOS pod kontrolą którego działają miliony urządzeń oraz iPadOS - jego odpowiednik dla tabletów do dnia dzisiejszego nie posiadają elementarnych funkcji, które są doskonale znane użytkownikom Androida.

Apple znane jest z wymyślania funkcji na nowo i wmawiania konsumentom, że rozwiązanie jest nowoczesne i innowacyjne. Nie inaczej było podczas prezentacji iOS 14 - systemu, który nadrabia kolejne straty względem Androida.

Sprawdzamy jakie 10 funkcji z systemu operacyjnego Android zawita na iPhone'y jesienią tego roku.

Widgety

Najważniejszą nowością, którą chwali się Apple są widgety, które pozwalają przeorganizować nasz ekran domowy. Od momentu instalacji iOS 14 nasz ekran domowy nie będzie już zapełniony tylko i wyłącznie skrótami do aplikacji. Użytkownicy w końcu będą mobili przypinać do niego interaktywne widgety. Rozwiązanie to w Androidzie istnieje niemalże od początku.

iOS 14 widgety

Tłumacz

Google Translate znany w Polsce jako Tłumacz Google to obecnie najpopularniejszy na świecie tłumacz na urządzenia mobilne. Korzystają z niego zarówno użytkownicy iPhone'ów, jak i smartfonów z Androidem. Teraz posiadacze smartfonów z iOS będą mogli skorzystać z dedykowanej aplikacji Tłumacz, która niestety nie będzie wspierać języka polskiego.

Picture-in-Picture

PiP to prosta funkcja, która umożliwia wyświetlanie wideo w niewielkim oknie, które nakładane jest na wyświetlane aktualnie elementy interfejsu. Okienko z odtwarzanym materiałem można dynamicznie przemieszczać tak, aby nie przeszkadzało nam podczas np. pisania wiadomości. Picture-in-Picture pojawiło się natywnie w Androidzie w 2017 roku. Posiadacze iPhone'ów musieli zaczekać dodatkowe trzy lata.

PiP w iOS 14

Okienko odbierania połączeń

Okienko odbierania połączeń to jedna z najważniejszych nowości. Dotychczas ekran połączeń wywodził się jeszcze z oryginalnego iPhone OS 1.0, który nie był przystosowany do pracy z wieloma aplikacjami w tym samym czasie. Oznacza to, że gdy ktoś do nas dzwoni iPhone automatycznie minimalizuje aktualnie pracującą aplikację. Po aktualizacji do iOS 14 telefon wyświetlać będzie nowe powiadomienie wyskakujące z górnej części ekranu. Proste i skuteczne, ale dlaczego dopiero teraz?

Nowy ekran połączeń przychodzących

Zmiana aplikacji domyślnych

Po 13 latach od prezentacji pierwszego iPhone'a Apple postanowiło otworzyć się na aplikacje firm trzecich. System iOS 14 pozwoli nam wybrać Gmail'a jako domyślną aplikację do obsługi poczty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć używać Chrome''a jako przeglądarkę systemową.

Siri nadal w tyle, ale przynajmniej odświeżono jej wygląd

Siri to pierwszy inteligenty asystent głosowy, który na iPhone'ie pojawił się już w 2011 roku. Niestety od tego czasu konkurencja nadrobiła straty i o lata świetlne wyprzedziła Siri. Asystent głosowy od Apple nadal nie rozpoznaje języka polskiego, a na dodatek nie jest tak rozbudowany, jak Asystent Google. Na szczęście Apple postanowiło upodobnić nieco wygląd Siri do rozwiązania stosowanego przez Google. Szkoda, że zamiast tego nie zdecydowano się na ulepszenie algorytmów.

Odświeżony interface Siri

Menu z aplikacjami

Przez lata wielu producentów upodabniało się do iPhone'a rezygnując w swoich smartfonch z Androidem z menu z aplikacjami. Tymczasem w 2020 roku Apple postanowiło skopiować menu z aplikacjami i zaimplementować je w swoim systemie operacyjnym.

Menu aplikacji

Nawigacja dla rowerzystów

Nawigacja ze wskazówkami dla rowerzystów dostępna jest w systemie Android od lat. Teraz również Mapy wbudowane w iOS 14 oferują tą opcję, ale uwaga - na początku zadziała ona jedynie w wybranych miejscach. Oczywiście o polskich miastach i integracji z rowerami miejskimi rodem z Map Google możemy zapomnieć.

Nawigacja dla rowerzystów

Uruchom aplikację bez jej instalowania

Apple otwiera się na nowe formy aplikacji. iOS 14 pozwoli na uruchamianie lekkich wersji aplikacji z App Store bez konieczności instalacji pełnego pakietu. Rozwiązanie o nazwie App Clips jest niczym innym, jak implementacją Google Play Instant, które pojawiło się już w 2018 roku.

Aplikacje bez konieczności instalowania

Rozbudowane opcje prywatności

Apple zawsze chwali się, ze system operacyjny iOS jest niezwykle bezpieczny i dba o prywatność użytkowników, a dodatkowo prywatność jest prawem każdego człowieka, co według zarząd Apple motywuje firmę do dalszych zmian w tym zakresie. System operacyjny iOS 14 wprowadzi lepsze zarządzanie uprawnieniami. Aplikacje będą musiały poinformować z jakich elementów systemu zamierzają korzystać jeszcze przed ich instalacją.

Nowe opcje prywatności w iOS 14

