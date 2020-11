Apple naprawia błąd - można już instalować macOS na Mac z Apple M1

Po niespełna pięciu dniach Apple naprawiło irytujący błąd. W końcu można przywracać do ustawień fabrycznych nowe komputery z układami Apple M1.

Apple było tak przekonane co do jakości i wydajności nowych komputerów z autorskimi układami Apple M1, że zapomniało dopracować mechanizm przywracania systemu macOS Big Sur do ustawień fabrycznych na urządzenia z procesorami korzystającymi z architektury ARM.

MacBooki Pro 13 z układem Apple M1

Przez niespełna 5 dni próba przywrócenia systemu kończyła się niepowodzeniem.

Apple przedstawiło właśnie dwa sposoby na rozwiązanie problemu, o którym pisaliśmy w czwartek.

Na stronie pomocy technicznej pojawił się nowy wpis. Wynika z niego, że Apple zastosowało obecnie rozwiązanie tymczasowe. Firma proponuje wcześniejsze przygotowanie nośnika zewnętrznego z systemem operacyjnym macOS Big Sur (sprawdź, jak to zrobić).

Druga opcja przewiduje wykorzystanie terminala i posiada aż 17 kroków. Dodatkowo firma wie, że powyższe rozwiązania mogą nie zadziałać. Jeżeli tak się stanie należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Klasyczne przywrócenie komputera z procesorem Apple M1 za pośrednictwem Recovery nadal nie jest możliwe.

Cały artykuł dotyczący czystej instalacji macOS Big Sur na komputerach z Apple M1 znajduje się tutaj. Niestety Apple nie przetłumaczyło go jeszcze na język polski.

Źródło: imore.com