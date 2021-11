Apple naprawia błąd w macOS Monterey!

Błąd sprawiał, że komputery Mac nie mogły się włączyć po aktualizacji.

Wygląda na to, że wszyscy użytkownicy komputerów Mac mogą teraz bezpiecznie zaktualizować system macOS Monterey.

Na początku tego tygodnia pojawiły się doniesienia, że niektóre starsze komputery Mac ulegały uszkodzeniu po aktualizacji do nowego systemu operacyjnego firmy. Niektórzy użytkownicy mówili, że aktualizacja również zepsuła porty urządzeń, co oznacza, że nie mogli nawet spróbować rozwiązać problemu. W tym czasie, niektórzy użytkownicy myśleli, że problem może być związany z oprogramowaniem na urządzeniach - firma potwierdziła tę teorię w piątek.

Apple powiedziało, że zidentyfikowano i naprawiono problem z chipem bezpieczeństwa, który jest używany w 16 modelach Maca wydanych w ciągu ostatnich trzech lat. Należą do nich 13-, 15- i 16-calowe modele MacBook Pro wydane od 2018 do 2020 roku, 13-calowy MacBook Air z wyświetlaczem Retina wydany od 2018 do 2020 roku, Mac mini z 2018 roku, Mac Pro z 2019 roku, iMac Pro i iMac z 2020 roku.

Zidentyfikowaliśmy i naprawiliśmy problem z oprogramowaniem układowym na chipie bezpieczeństwa Apple T2, który uniemożliwił bardzo małej liczbie użytkowników uruchomienie komputera po aktualizacji systemu. Wszyscy użytkownicy dotknięci tym problemem mogą skontaktować się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

Jest to naprawdę dobra wiadomość. Monterey jest pełen fajnych nowych funkcji, które warto wypróbować!

Źródło: Gizmodo.com