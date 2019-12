Apple nie ma powodów do narzekań - wciąż zarabia krocie

O zarobkach i posiadanym przez Apple kapitale krążą legendy. I słusznie - jak pokazuje najnowszy raport, firma z Cupertino nie może narzekać na brak środków.

Chociaż 2019 rok nie był najlepszym w historii istnienia rynku smartfonów, Apple wciąż zarabia na nim najwięcej. Jak podaje raport firmy analitycznej Counterpoint Research, czerpie aż 66% z całego dochodu generowanego przez branżę w trzecim kwartale b.r., pozostawiając na tym polu konkurencję daleko za sobą. Ma wiernych fanów w USA, Europie oraz Japonii, którzy chętnie wydajną pieniądze na urządzenia z logo nadgryzionego jabłuszka. A stworzony ekosystem gwarantuje, że przez kolejne lata sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Do tego dochodzi regularne wypuszczanie nowych modeli smartfonów. Poniższy wykres pokazuje, jak Apple odstaje od konkurencji.

Źródło: Counterpoint Research

Jak zauważają analitycy, wysokie zyski Apple w trzecim kwartale może przebić czwarty - mamy w nim okres świąteczny. Zyski z rynku mogą podskoczyć z 66% do nawet 80%. Zajmujący drugie miejsce Samung zgarnął 17% dochodów, z czego większość dały mu modele Galax A oraz Note 10. Zysk na plus zaliczyły także Huawei, Oppo, Vivo oraz Xiaomi. Chińskie marki pną się powoli w górę, jednak do lidera - czyli Apple - jeszcze im daleko. Jak wiemy, kolejny rok ma upłynąć pod znakiem 5G - wielu producentów w Kraju Środka uderza właśnie w tym kierunku i być może następne zestawienie jak to będzie miało inną kolejność.