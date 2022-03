Apple nie naprawi smartfonów, które kiedyś zostały uznane za skradzione lub zagubione

Apple zmienia zasady naprawy swoich urządzeń w autoryzowanych serwisach.

Apple wydało właśnie nowe wytyczne dotyczące serwisowania swoich urządzeń w autoryzowanych serwisach na całym świecie. Zaktualizowane dokumenty uszczelniają system zabezpieczeń dotyczą smartfonów Apple iPhone.

iPhone w procesie naprawy w autoryzowanym serwisie Źródło: apple.com

Gigant z Cupertino posiada swoje rozwiązanie do śledzenia urządzeń Find My (Znajdź mój ...). Apple od wielu lat nie naprawia w autoryzowanych serwisach urządzeń, które posiadają blokadę aktywacji iCloud narzuconą przez usługę Find My.

Zobacz również:

Od teraz firma nie naprawi również smartfonów Apple iPhone, które zostaną zarejestrowane jako zgubione lub skradzione w rejestrze urządzeń GSMA.

Informacje o zmianie zasady serwisowania smartfonów zostały przekazane przez portal MacRumors. Dotarł on do wewnętrznej notatki wysłanej do pracowników Apple Store oraz autoryzowanych serwisów Apple. Firma wymaga, aby przed naprawą sprawdzić numer seryjny oraz IMEI urządzenia w nazwie GSMA Device Registry w celu sprawdzenia czy urządzenie nie zostało zgłoszone jako zgubione lub skradzione. Jeżeli system wykaże, że urządzenie widnieje w rejestrze GSMA, technicy mają obowiązek odmówić naprawy urządzenia.

Nowe zasady mają uniemożliwić wymianę kradzionych smartfonów iPhone na nowe urządzenia, które nigdy nie widniały w rejestrach GSMA Device Registry oraz lokalnych bazach danych operatorów sieci komórkowej.

Apple nadal nie będzie serwisować urządzeń z blokadą iCloud. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której użytkownik przedstawi oryginalny dowód zakupu z numerem seryjnym urządzenia.