Apple nie spieszy się z implementacją Touch ID w ekranie

O powrocie Touch ID do flagowych smartfonów Apple mówi się od 2017 roku. Wtedy na rynku pojawił się iPhone X z systemem skanowania twarzy w 3D - Face ID.

Na przestrzeni ostatnich lat co chwilę pojawiały się plotki sugerujące debiut Touch ID zintegrowanego z ekranem iPhone'a 12, a później iPhone'a 13.

Wiele wskazuje na to, że firma Apple prowadzi prace nad czytnikiem linii papilarnych umieszczonym w ekranie. Do tej pory Apple nie zaimplementowało tego rozwiązania w żadnym ze swoich urządzeń. Prawdopodobną przyczyną jest wolniejszy czas reakcji od klasycznego sensora. Dodatkowo Apple wycofuje Touch ID ze swoich flagowych urządzeń, a w komputerach Mac całość została sprytnie wbudowana w klawiaturę.

Analitycy rynkowi zapowiadali powrót Touch ID już kilkukrotnie. O tym elemencie wypowiedział się właśnie Ming Chi-Kuo. Przyznał on, że jego wcześniejsze przewidywania dotyczące czytnika linii papilarnych Touch ID w ekranie nie były sprawdzone i dokładne.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.