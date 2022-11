Apple nie zależy na prywatności. Gigant zna każde Twoje kliknięcie

Prywatność użytkowników bardzo często jest jednym z dużych tematów, który Apple porusza na swoich konferencjach. Firma chwali się swoimi rozwiązaniami, dzięki którym śledzenie użytkowników wydaje się być niemożliwe. Jednak jeden z deweloperów aplikacji na urządzenia Apple odkrył niepokojący szczegół, który może zburzyć obrazek Apple jako firmy szanującej prywatność swoich klientów.

Konto Mysk z Twitterze, którego właścicielami jest dwoje deweloperów z Niemiec i Kanady, udostępniło filmik z bardzo niepokojącego sklepu AppStore. Podczas korzystania z niego na urządzeniu z zainstalowanym systemem iOS 14.6, każde z dotknięć ekranu na obrębie sklepu jest zapisywane przez aplikację i wysyłane na serwery Apple. Co gorsza, dzieje się tak niezależnie od naszych ustawień prywatności, a więc nawet wtedy, kiedy mamy wyłączone wszystkie możliwości wysyłania danych analitycznych do firmy z Cupertino.

