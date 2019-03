Apple nie zrobi ładowarki AirPower

Po ponad roku od pierwszej prezentacji Apple oficjalnie anuluje projekt autorskiej ładowarki bezprzewodowej AirPower.

Źródło: macworld

Jeżeli miałeś nadzieję, że Apple wprowadzi do sprzedaży zapowiadaną od dawna ładowarkę bezprzewodową AirPower to nie mamy dla Ciebie dobrych wieści. Jak donosi TechCrunch Apple oficjalnie anulowało projekt. Taka sytuacja w przypadku Apple jest bezprecedensowa.

"Po wielu wysiłkach doszliśmy do wniosku, że AirPower nie osiągnie naszych wysokich standardów i odwołaliśmy projekt" to słowa szefa działu inżynierii sprzętowej w Apple Dan'a Riccio w oświadczeniu. Przepraszał on również wszystkich klientów, którzy z niecierpliwością czekali na wprowadzenie produktu do sprzedaży. Ricco podkreślił, że firma nadal wierzy w technologię bezprzewodową i jest zaangażowana w jej rozwój.

Przypominamy, że AirPower to wielofunkcyjna ładowarka którą Apple ogłosiło we wrześniu 2017 roku podczas prezentacji iPhone'a 8, 8 Plus oraz X - pierwszych urządzeń z obsługą ładowania bezprzewodowego. W sieci można znaleźć zdjęcia reklamowe pokazujące, w jaki sposób można ładować urządzenia kompatybilne ze standardem Qi.

W trakcie ponad roku, jaki minął od czasu prezentacji zobaczyliśmy nawet odnośniki do AirPower w instrukcji obsługi iPhone'a Xs Max. W ubiegłym roku wszelkie informacje odnośnie ładowarki bezprzewodowej zniknęły ze strony Apple. Pomimo tego osoby z branży nadal uważały, że ładowarka AirPower zostanie wprowadzona do sprzedaży. Analityk Apple Ming-Chi Kuo twierdził, że zobaczymy ją w pierwszej połowie roku. Pracownik Apple Rayan Jones udostępnił na Twitterze zdjęcia pudełek do najnowszego etui do słuchawek AirPods z wsparciem dla ładowania bezprzewodowego. Widać na nich odniesienia do AirPower.

Źródło: macworld

Dlaczego Apple anulowało projekt? Oficjalnie nie znamy powodu, dla którego Apple zdecydowało się na nie wprowadzenie ładowarki AirPower do sprzedaży. Plotki głoszą, że firma miała problem z nadmiernym nagrzewaniem się urządzenia podczas pracy. Niektóre raporty sugerowały nawet, że dochodziło do pożarów podczas testów ładowarek.

AirPower odchodzi do przeszłości jako produkt, który nigdy nie był dostępny w sprzedaży. Apple zdecydowało się na zbyt wczesne pokazanie urządzenia i później przez długi czas borykało się z problemami. To dziwne, ponieważ tak duża korporacja jak Apple nie powinna mieć problemów z budową ładowarki bezprzewodowej.