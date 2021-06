Apple obniża ceny AppleCare+ dla MacBooków z Apple M1!

Apple wierzy w niezawodność swoich produktów z układem Apple Silicon. Posiadacze MacBooka Air oraz MacBooka Pro z procesorami Apple M1 mogą kupić rozszerzoną gwarancję AppleCare+ w nowej, niższej cenie.

Apple ostatnimi laty co chwile podnosi ceny i zmienia przelicznik dolara na mniej korzystny. Dziś firma postanowiła zaskoczyć nas w drugą stronę. Gigant z Cupertino oficjalnie obniżył ceny rozszerzonej gwarancji AppleCare+ dla modeli MacBooka Air oraz MacBooka Pro z procesorami Apple M1.

Nowe ceny AppleCare+ Źródło: MacRumors.com

Warto przypomnieć, że AppleCare+ dla komputerów Mac to nie tylko rozszerzona do 36 miesięcy gwarancja, ale także ubezpieczenie od przypadkowych uszkodzeń. Rozwiązanie to pozwala również wymienić bezpłatnie akumulator komputera w autoryzowanym serwisie Apple. Podobnie jak klasyczna, 12 miesięczna gwarancja - AppleCare+ działa na całym świecie.

Obniżki w chwili obecnej dotarły do Stanów Zjednoczonych. AppleCare+ dla MacBooka Air kosztuje aktualnie 199 dolarów. Posiadacze droższego modelu Pro zapłacą o 50 dolarów więcej.

Jednocześnie Apple nie przeceniło AppleCare+ dla komputerów MacBook Pro z procesorami Intela. To dosyć dziwne działanie, ponieważ pozostają one nadal w ofercie. Pokazuje to jednak, że Apple intensywnie przygotowuje się do premiery nowych MacBooków Pro z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali.

Obniżki wynoszą 20 dolarów i wkrótce powinny pojawić się również w naszym kraju.

W trakcie pisania tekstu nie znalazłem jeszcze informacji o niższych cenach Apple Care Protection Plan w Polsce.

