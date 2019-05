Apple odświeża iPod touch. Nie takich zmian oczekiwali klienci.

Apple niespodziewanie zdecydowało się na odświeżenie iPod'a Touch. Niestety, ale zmiany są niewielkie.

iPod Touch siódmej już generacji wyposażony został w procesor Apple A10 Fusion. Dodano także konfigurację z 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Źródło: apple

Po raz pierwszy od 2015 roku Apple postanowiło wprowadzić na rynek nowy model iPod'a touch. Nowe urządzenie jest niemalże identyczne, jak poprzednik, więc na pierwszy rzut oka możesz nie zauważyć różnic. Nowy iPod nadal posiada 4 calowy ekran z wielkimi ramkami wokół niego oraz lekko przestarzały już design. Na szczęście stał się sporo szybszy, obsługuje aplikacje wykorzystujące AR oraz grupowe rozmowy FaceTime HD.

Nowy iPod touch wyposażony został w procesor Apple A10 Fusion z koprocesorem M10. To ponad dwuletni układ, który zadebiutował wraz iPhone'm 7 i 7 Plus we wrześniu 2016 roku. Poprzednia generacja posiadała procesor Apple A8 z koprocesorem M8 znany z iPhone'a 6 i 6 Plus oraz zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej RAM, dlatego było to wolne i przestarzałe urządzenie. iPod touch szóstej generacji przez ostatnie dwa miesiące (po marcowej premierze iPad'a mini oraz Air 10,5") był najsłabszym oficjalnie sprzedawanym urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu iOS.

Obecna generacja wyposażona w procesor Apple A10 Fusion nadal nie jest demonem wydajności, ale zapewnia obsługę aplikacji AR, co cieszy. Dodatkowo iPod touch posiada stosunkowo niską rozdzielczość ekranu 1136 x 640 pikseli, co pozytywnie wpływa na płynność działania. Apple chwali się, że nowy model posiada 2x wydajniejszy procesor oraz 3x wydajniejszą grafikę od poprzedniego iPod'a touch. To prawda, ale musimy pamiętać, że szósta generacja przenośnego odtwarzacza od Apple zadebiutowała w 2015 roku i już wtedy nie posiadała najwydajniejszych podzespołów.

Podobnie, jak starszy model iPod touch kosztuje od 1099 zł za wersję z 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Dostępna jest także konfiguracja ze 128 GB za 1579 zł. Nowością jest 256 GB model sprzedawany za 2059 zł.

Źródło: apple

Niestety nowy produkt od Apple nie obsługuje wielu funkcji takich, jak ładowanie bezprzewodowe, podwójny aparat czy Animoji. Na szczęście nie zdecydowano się na rezygnacje ze złącza słuchawkowego Jack 3,5mm.

iPod touch został po raz pierwszy zaprezentowany po premierze iPhone'a 2G w 2007 roku, a później był regularnie aktualizowany aż do 2012 roku. Później sprzedaż iPod'ów znacznie zmalała, a nowe modele odstawały od innych bardziej popularnych produktów Apple. Po dzisiejszym wprowadzeniu na rynek nowej generacji możemy przestać rozmyślać o iPod touch, który byłby mniejszym iPhone'm X. Obecny model iPod'a będzie w sprzedaży prawdopodobnie przez co najmniej 2-3 lata.

Producent nadal nie zdecydował się na umieszczenie Touch ID, ani Face ID w iPod. Jest to obecnie jedyne sprzedawane przez Apple urządzenie mobilne, które nie oferuje żadnej możliwości zabezpieczenia za pomocą biometrii.

Źródło: apple

Urządzenie dostępne jest w sześciu kolorach: róźowym, srebrnym, gwiezdnej szarości, złotym, niebieskim oraz czerwonym (PRODUCT)RED.