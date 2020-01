Apple oferuje bezpłatne grawerowanie Emoji na słuchawkach AirPods

Dotychczas możliwe było jedynie wygrawerowanie słowa lub krótkiego zdania. Teraz Apple umożliwia również umieszczenie Emoji na słuchawkach AirPods.

Słuchawki AirPods od Apple zadebiutowały na rynku w 2016 roku i pomimo wysokiej ceny od razu stały się hitem sprzedażowym. Podobnie, jak iPhone jest to sprzęt do użytku osobistego, więc Apple pozwoliło użytkownikom na spersonalizowanie słuchawek AirPods poprzez grawerunek. Obecnie pojawiły się nowe opcje grawerowania przy zakupie słuchawek u Apple. Od dziś kupujący mogą dostosować etui ładujące słuchawek AirPods do swoich upodobań za pomocą różnego rodzaju emotikon.

Źródło: ubergizmo.com

Klienci, którzy zdecydują się na zakup słuchawek AirPods 2 lub AirPods Pro u Apple otrzymają możliwość dodania swojego imienia, inicjałów lub emoji. Ze względu na konstrukcję etui ładującego do słuchawek Apple oferuje jedynie jednokolorowy grawer w związku z czym niektóre emoji nie mogą zostać przeniesione na AirPods'y.

Opcja grawerowania w chwili obecnej poza tekstem umożliwia umieszczenie 31 różnego rodzaju emoji na obudowie słuchawek AirPods 2 oraz AirPods Pro. Opcja grawerunku w przypadku zakupu za pośrednictwem witryny Apple lub aplikacji mobilnej Apple Store jest darmowa.

Oficjalne ceny słuchawek AirPods 2 u Apple wynoszą 799 zł w przypadku wersji bez ładowania bezprzewodowego i 999 zł w wersji z ładowaniem bezprzewodowym. AirPods Pro kosztują 1249 zł.

