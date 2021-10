Apple ogranicza produkcję iPhone'a 13! Co z czasami dostawy?

Apple zostało zmuszone do ograniczenia produkcji iPhone'a 13! Jak wyglądać będą czasy dostaw w najbliższych tygodniach?

iPhone 13 sprzedaje się lepiej niż zakładano, a Apple robi co może, aby wyprodukować jak największą ilość egzemplarzy. Firma ograniczyła już produkcję starszych modeli, aby wszystkie dostępne półprzewodniki oraz siły robocze wykorzystać do produkcji tegorocznych modeli. Niestety było to działanie krótkofalowe.

iPhone 13 mini Źródło: apple.com

Po kilku tygodniach od wprowadzenia na rynek iPhone'a 13 nadal występują problemy z dostępnością wybranych modeli. Niestety dowiedzieliśmy się właśnie, że wkrótce będzie jeszcze gorzej. Popularność nowych smartfonów nie spada, ale Apple zostało zmuszone do ograniczenia produkcji.

Z najnowszego raportu Bloomberga wynika, że Apple ograniczy produkcję smartfonów z rodziny iPhone 13 do 10 milionów egzemplarzy miesięcznie.

Pierwotnie Apple miało wyprodukować około 90 milionów egzemplarzy w czwartym kwartale 2021 roku. Niestety ze względu na brak podzespołów Broadcom i Texas Instruments liczba ta będzie zauważalnie niższa.

Dodatkowo Apple musiało przeznaczyć nieco półprzewodników na produkcje nowych komputerów z rodziny MacBook Pro, które zadebiutują na rynku już w przyszłym tygodniu.

Do produkcji iPhone'a 13 brakuje modułu Broadcom AFEM-8215 oraz BCM59365, a także podzespołów odpowiedzialnych za zasilanie wyświetlacza oraz wzmacnianie sygnału firmy Texas Instruments.

