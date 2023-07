Apple opracowuje swoje własne AI. Na razie użytkownicy nie dostaną do niego dostępu

Szał na chatboty AI nadal trwa. Apple również rozpoczyna tę przygodę.

Chatboty AI od czasu wejścia na mainstreamowy rynek Chatu GPT, są jednym z najgorętszych tematów w technologicznym świecie. Od czasu sukcesu pierwszego chatbota od OpenAI, wiele innych firm - Microsoft czy też Google między innymi - również rozpoczęło pracę nad podobnymi rozwiązaniami inteligentnego generowania tekstu. Okazuje się, że Apple również zainteresowało się tym segmentem i pracuje nad swoim własnym rozwiązaniem, jednak w najbliższej przyszłości nie powinniśmy się spodziewać sztucznej inteligencji natywnie obsługiwanej na urządzeniach od Apple.

W raporcie przygotowanym przez Marka Gurmana dla Bloomberga, znany analityk mówi właśnie o pracach na chatbotem AI, które odbywają się aktualnie na wewnętrzne potrzeby firmy z Cupertino. Według niego, Apple jest aktualnie bardzo zadowolone z postępów swojego projektu, który roboczo nazywa się Apple GPT - co jest jasnym nawiązaniem do pioniera tego rynku.

Na tę chwilę chatbot został stworzony na potrzeby pracowników, gdzie wykorzystywany jest głównie do odpowiadania na skomplikowane pytania oraz przyspieszenia generowania tekstów do komunikacji wewnętrznej. Jednakże Gurman nie wyklucza, że zostanie on w pewnym momencie wprowadzony również dla użytku klientów. Najbardziej prawdopodobnym zastosowaniem tej technologii byłaby oczywiście Siri. Asystent głosowy od Apple nie jest na najwyższym poziomie w porównaniu do możliwości asystenta Google, więc wprowadzenie do niej możliwości generowania tekstu przez AI mogłoby zdecydowanie zwiększyć możliwości tej technologii i pozwolić Apple dogonić konkurencję.