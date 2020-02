Apple opracuje własne anteny 5G

Modele 5G Apple są dopiero w fazie planowania, jednak najnowsze informacje zdradzają przyczynę opóźnienia - firma z Cupertino szykuje własne anteny.

Apple na jesieni ma pokazać model iPhone 2020, jednak wersje 5G podobno nie ujrzą światła dziennego w tym roku. Ponieważ konkurencja już wprowadziła sporo modeli 5G, może wydawać się to dziwne. Dzisiaj został ujawniony powód tego poślizgu - Apple nie chce korzystać z produkowanych przez Qualcomm anten QTM 525 mmWave, aczkolwiek ma zamiar zaimplementować modem producenta X55. Natomiast o same anteny zadba samodzielnie z dwóch powodów. Pierwszy - anteny Qualcomm spowodują, że iPhone 5G nie będzie tak cienki, jak jest to planowane. Drugi - Apple musiałoby płacić opłatę licencyjną za każdą użyta antenę. Jak widać produkcja własnej jest tańsza.

Apple 5G iPhone będzie korzystać z szyku fazowanego, w którym używa się dwóch elementów do uformowania skoncentrowanego sygnału. Będzie on sterowany elektronicznie i zaimplementowanie tego rozwiązania jest jedną z najtrudniejszych rzeczy przy antenach 5G. W przeszłości firma z Cupertino produkowała już anteny, ale efekty były raczej kiepskie. Przy iPhone 4 sygnał był tracony, a Apple tłumaczyło użytkownikom, że sprzęt działa w porządku, ale to oni... źle go trzymają. Pozostaje mieć nadzieję, że Apple tamta lekcja czegoś nauczyła.

Źródło: FastCompany