Apple organizuję specjalną konferencje 25 marca

Impreza ma na celu zaprezentowanie nowej usługi strumieniowego przesyłania wideo na żądanie.

Wybrani przedstawiciele mediów znaleźli dziś w swoich skrzynkach mailowych coś szczególnego: zaproszenie na wydarzenie w teatrze Steve'a Jobs na terenie kampusu Apple w Cupertino 25 marca. Wydarzenie, zatytułowane jest "It's show time", a Apple prawdopodobnie zaprezentuje nową usługę strumieniowej transmisji wideo, która będzie konkurować między innymi z Netflix.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że wydarzenie z 25 marca będzie koncentrować się na nowych usług abonamentowych Apple, które, oprócz wideo, miały również obejmować wiadomości oraz serwis gier wideo.

W ostatnich raportach kwartalnych Apple kładzie duży nacisk na inwestowanie zasobów w swoje usługi. W pierwszym kwartale 2019 r. Apple odnotowało przychody w wysokości 10,9 mld USD, co oznacza wzrost o prawie 2 mld USD w stosunku do poprzedniego kwartału.

Jak obejrzeć wydarzenie

Apple od lat zapewnia transmisje na żywo z najważniejszych imprez, które organizuje. Nie inaczej jest tym razem. Impreza rozpocznie się 25 marca o godzinie 10 rano czasu pacyficznego. W Polsce wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00. Apple zaleca oglądanie transmisji na urządzeniu z systemem iOS 10 lub nowszym lub na komputerze Mac z systemem Sierra lub nowszym. Można także korzystać z Apple TV drugiej generacji i nowszych. Jeżeli korzystasz z komputera PC Apple zaleca korzystanie z najnowszej wersji systemu Windows 10 i odtwarzanie transmisji w przeglądarce Edge.

Inne nowości poza usługami?

Jakie inne produkty Apple mogło by zaprezentować na imprezie organizowanej 25 marca? Tradycyjnie wiosenne wydarzenia Apple mają tendencję do skupiania się na nowościach produktowych kierowanych do konsumentów w przeciwieństwie do konferencji Apple Worldwide Developers Conference odbywającej się w czerwcu, która dedykowana jest deweloperom. Podczas zeszłorocznej marcowej imprezy Apple zapowiedziało wprowadzenie nowego iPada i kilka inicjatyw edukacyjnych. Z niecierpliwością oczekujemy prezentacji nowego iPad'a mini oraz małego iPhone'a, ale nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Apple stworzyło show dedykowane jedynie nowym usługom. Z drugiej strony Łatwo jest sobie wyobrazić wyobrazić, że możesz cieszyć się oglądaniem video z nowej usługi na nowym iPad mini z nowymi słuchawkami AirPods.

Więcej o nowym iPad mini przeczytasz tutaj.

Więcej informacji o iPhone SE 2 przeczytasz tutaj.