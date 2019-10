Apple ostrzega użytkowników - starsze modele do aktualizacji

Gigant z Cupertino zachęca do zaktualizowania starych modeli do najnowszego dostępnego iOS'a.

Apple wydało nowe ostrzeżenie, w którym wzywa wszystkich użytkowników starszych modeli do podjęcia natychmiastowych działań. Sprawa dotyczy głównie iPhone'ów 5 i starszych oraz iPad'ów 4 i starszych. Uogólniając mowa o sprzętach posiadających chip Apple A6 (ostatni 32 bitowy procesor do smartfonów z Cupertino) lub starszy. Użytkownicy wyżej wymienionych urządzeń powinni natychmiastowo przejść do Ustawień i zaktualizować oprogramowanie do najnowszej dostępnej wersji przed 3 listopada 2019 roku. W zależności o typu posiadanego urządzenia należy zainstalować iOS w wersji 9.3.6 lub iOS 10.3.4.

Wszystkie starsze telefony i tablety, które pracują pod kontrolą starych wersji iOS i nie zostaną zaktualizowane mogą posiadać znaczne problemy z działaniem systemu GPS, a to dopiero początek kłopotów. Apple ostrzega też przed problemami z aktualnymi ustawieniami daty i godziny. Jej zmiana może spowodować utratę dostępu do usług od Apple takich, jak News czy iCloud. W konsekwencji urządzenia przestaną automatycznie aktualizować programy i synchronizować się. Od 3 listopada 2019 konieczna będzie aktualizacja, aby wszystkie te elementy nadal działały poprawnie.

Aktualizacja konieczna jest ze względu na specyfikację oraz budowę systemu nawigacji satelitarnej GPS i jest całkowicie niezależna od firmy Apple. System GPS potrafi liczyć tygodnie jedynie w systemie dziesięciobitowym, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie 1023 tygodni. Po przekroczeniu tej liczby system "wariuje" i ma problem z odpowiednim działaniem. W 2019 roku zamknięty został trzeci cykl w związku z czym konieczna jest aktualizacja starszych urządzeń i reset licznika tygodniowego, aby system GPS nadal funkcjonował poprawnie.

