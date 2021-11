Apple ostrzeże swoich użytkowników przed atakami spyware

Apple wprowadzi nowy system ostrzegania użytkowników konta Apple ID o atakach spyware i niebezpieczeństwach.

Apple przygotowuje się do wprowadzenia nowego elementu mającego zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników w sieci. W ramach inicjatywy do walki z państwowym oprogramowaniem do szpiegowania, Apple wprowadzi system, który ostrzeże użytkowników przed tego typu działaniami.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

We wtorek 23 listopada 2021 roku firma Apple złożyła pozew do sądu przeciwko NSO Group i firmom macierzystym w związku ze stworzeniem i wdrożeniem oprogramowania szpiegującego o nazwie Pegasus.

Rozwiązanie to korzysta z wybranych luk i exploitów, które częściowo zostały już załatane do zainstalowania oprogramowania szpiegowskiego na smartfonach z iOS oraz Androidem. Całość potrafi uzyskać dostęp do mikrofonu oraz aparatów wbudowanych w urządzenie mobilne.

Pegasus jest rzekomo sprzedawany rządom rozwijających się krajów ze słabymi regulacjami dotyczącymi praw człowieka. Pegasus może być wykorzystywany do monitorowania aktywności dziennikarzy, aktywistów, polityków oraz innych celów politycznych.

Apple przekazało, że powiadomi niewielką liczbę użytkowników, którzy mogli być narażenia na działanie Pegasusa. Dodatkowo firma w przyszłości będzie ostrzegać swoich użytkowników o tego typu działaniach.

Według Reutersa system już działa. Wiadomości ostrzegawcze wysłano do co najmniej sześciu tajlandzkich badaczy i aktywistów.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie na koncie Apple ID Źródło: appleinsider.com

Apple powiadamiać będzie użytkowników z wykorzystaniem wiadomości iMessage oraz e-mail powiązanych z kontem Apple ID. Identyczne powiadomienie pojawi się po zalogowaniu do konta iCloud poprzez przeglądarkę.