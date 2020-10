Apple oszczędziło - iPhone 12 z zeszłorocznym modemem sieci 5G

W zeszłym roku w sieci głośno było o sporze pomiędzy Apple, a Qualcomm. Sprawa wylądowała w sądzie, a branżowe media donosiły, że firmy pokłóciły się o modem sieci 5G. Apple w zeszłym roku poszukiwało dostawcy modemu 5G dla swoich smartfonów, a Intel, który był największym dostawcom modemów 4G LTE nie posiadał w swojej ofercie odpowiedniego produktu.

Do sieci trafiły już materiały z rozbiórki pierwszego egzemplarza iPhone 12. Okazuje się, że w środku znajdziemy modem Qualcomm Snapdragon X55, który znany jest ze sporej ilości androidowych flagowców z 2019 roku.

W chwili obecnej na rynku znajduje się już nowszy modem Qualcomm Snapdragon X60, który jest znacznie bardziej energooszczędny. Zeszłoroczny układ produkowano w 7 nm procesie technologicznym. Tegoroczny modem sieci 5G od Qualcomma wytwarzany jest już w 5 nm.

Pierwsze testy baterii wskazują, że po przełączeniu na sieć 5G najnowsze modele iPhone'a rozładowują się o dwie godziny szybciej, niż w przypadku wykorzystywania LTE. Poniżej możemy zobaczyć zdjęcie płyty głównej z widocznym modemem sieci 5G od Qualcomm, które umieścił na Twitterze Ice universe.

It has been confirmed that iPhone12 uses Qualcomm SDX55 5G baseband, not the latest X60 baseband. pic.twitter.com/h3g4JLsrfG