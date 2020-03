Apple otwiera sklepy Apple Store w Chinach od 13 marca

Gigant z Cupertino ponownie otwiera swoje sklepy w Chinach.

Po ponad miesiącu Apple powoli decyduje się na wznowienie swojej działalności w Chinach.

Źródło: apple.com

Firma zamknęła wszystkie swojej sklepy detaliczne oraz biura w Chinach 1 lutego 2020 roku z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Od tej pory zabroniono również wszelkich wyjazdów służbowych do Azji. Na początku Apple planowało zamknąć swoje placówek na zaledwie tydzień, ale sytuacja w Chinach pogarszała się, w związku z czym Apple odkładało decyzję o ich ponownym otwarciu. Teraz gigant z Cupertino informuje, że otworzy ponownie swoje sklepy detaliczne Apple Store na ternie Chin od 13 marca 2020 roku.

Początkowo wszystkie zamknięte lokale Apple Store miały zostać otwarte już 9 lutego 2020 roku, ale data ta została wielokrotnie przedłużana. Sklepy stopniowo zaczęły otwierać się ponownie na początku miesiąca. Na początku tego tygodnia portal CNBC podał, że 38 z 42 sklepów Apple w Chinach zostało ponownie otwartych.

Według najnowszych informacji umieszczony na Twitterze przez użytkownika settleBit Apple postanowiło na otwarcie wszystkich 42 swoich sklepów Apple Store od piątku - 13 marca 2020 roku. Cztery ostatnie sklepy, które były zamknięte zlokalizowane są w Tianjin i Suzhou.

Zamknięcie sklepów Apple Store w Chinach w połączeniu z problemami z zaopatrzeniem i ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych, spowodowało znaczny spadek sprzedaży iPhone'a w Chinach. Według danych, jakie zostały opublikowane na początku tygodnia, w całym lutym firma Apple sprzedała w Chinach mniej, niż 500 tysięcy egzemplarzy iPhone'ów. To o aż 60 procent mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie pandemia koronawirusa dopiero się rozwija sklepy detaliczne również odczuwają jej konsekwencje. Apple drożyło nowe środku mające na celu kontrolę ilości konsumentów przebywających w lokalach. Dodatkowo wprowadzono procedury głębokiego czyszczenia oraz stacje do dezynfekcji rąk. We Włoszech wszystkie sklepy Apple Store zostały zamknięte do odwołania.

Źródło: 9to5mac.com