Apple otwiera swoje sklepy w Chinach - co z bezpieczeństwem kupujących?

Apple postanowiło otworzyć swoje sklepy Apple Store na terenie Chin. Praca w ograniczonym wymiarze i obowiązek zakładania masek.

Chiny są bardzo ważnym rynkiem zbytu dla praktycznie każdego producenta sprzętu elektronicznego. Z tego właśnie powodu Apple otworzyło swoje sklepy Apple Store rozsiane na całym terytorium Chin. Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa firma postanowiła zamknąć wszystkie swoje placówki w rejonie do odwołania. Od tamtego momentu jedynym sposobem na zakup sprzętu od Apple było skorzystanie ze sklepu internetowego. Chińscy internauci nie mieli możliwości obejrzenia i porównania na żywo produktów giganta z Cupertino.

Apple zdecydowało się już na otwarcie pięciu swoich sklepów w Pekinie, który jest mało zagrożony koronawirusem. Teraz firma powiedziała, że zamierza otworzyć kolejnych dziesięć sklepów na terenie Chin. Czyżby zarobki były ważniejsze od bezpieczeństwa? Wszystko wskazuje na to, że Apple otwiera sklepy jedynie w miejscach, które są najmniej narażone na rozprzestrzenienie się koronawirusa.

Na stronie Apple pojawił się komunikat, który informuje, że 10 kolejnych sklepów, które przez ostatni czas były zamknięte zostanie otworzonych od 19 lutego. Są to sklepy w Chengdu, Dalian, Guangzhou, Quingdao i Szanghaju. Początkowo działały będą one jedynie w ograniczonych godzinach pracy, a na dodatek z zachowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Prawdopodobnie wszystkie osoby zainteresowane wejściem do Apple Store zostaną poproszone o założenie masek. Dodatkowo pracownicy sklepów mają sprawdzać temperaturę ciała klientów przed wejściem. Podobne środki bezpieczeństwa stosuje się w placówkach w Pekinie, które działają ponownie od 14 lutego 2020 roku.

W chwili obecnej Apple nie informuje o losach pozostałych sklepów. Firma skupia się na powrocie do normalnego stanu funkcjonowania otwierając kolejne biura korporacyjne oraz centra kontaktowe. Firma Tim'a Cook'a powiedziała wcześniej, że stopniowo w miarę możliwości otwierać będzie kolejne sklepy, a wszystko odbywać się będzie z zachowaniem jak największego bezpieczeństwa. Apple prawdopodobnie nie osiągnie swoich założonych celów kwartalnych, a wszystko przez koronawirusa.

