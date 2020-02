Apple patentuje iPhone'a bez portów - urządzenie może pojawić się w 2021 roku

Premiera iPhone'a bez Lightning coraz bardziej prawdopodobna.

Apple zawsze podchodziło do swojego sprzętu w sposób minimalistyczny. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat gigant z Cupertino. W 2015 roku pozbyto się prawie wszystkich klasycznych portów z MacBook'a, a w 2017 roku iPhone 7 stracił gniazdo słuchawkowe Jack.

Źródło: macworld.com

Teraz do amerykańskiego Biura Patentów i Znaków Towarowych wpłynął nowy wniosek patentowy, który pokazuje telefon komórkowy z korpusem wykonanym w całości ze szkła oraz co ciekawe bez żadnego fizycznego przycisku i portu.

Patent skupia się na opisaniu sprzętu jako urządzenie elektroniczne z sześciostronną, szklaną obudową, która zawiera ekran dotykowy w obrębie przestrzeni wewnętrznej. Dodatkowo wniosek wskazuje na to, że Apple zamierza mieścić ekran również na ramce urządzenia i wykorzystać go do obsługi przycisków. Rozwiązanie tego typu zostało zastosowane między innymi w Huawei Mate 30 Pro.

Obrazki poglądowe dołączone do wniosku pokazują, że zachodzący na ramkę ekran może zostać wykorzystany w celu wyświetlania takich rzeczy, jak poziom naładowania baterii czy powiadomień. Zastąpi on prawdopodobnie także klasyczne przyciski zasialania oraz głośności, które podobnie, jak przycisk Home w iPhone 7 i 8 skorzystają z Haptic Touch.

Możliwe, że Apple zdecyduje się na użycie technologii podobnej do HTC Edge Sense i Google Active Edge, które pozwalają na wywołanie pewnych akcji za pomocą odpowiedniego ściśnięcia telefonu.

Brak przycisków już sam w sobie jest ekstrawagancki, ale jeszcze bardziej postępowe jest całkowite usunięcie złącz z urządzenia. Koncepcyjny iPhone będzie mógł być ładowany jedynie bezprzewodowo. Oznacza to, że użytkownicy nie byliby w stanie podłączyć go do komputera w celu zgrania zdjęć czy muzyki.

To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o koncepcyjnym iPhone'ie bez portów. Wcześniej informacje o tym urządzeniu przekazał Ming Chi Kuo.

Z pewnością możemy założyć, że tego typu urządzenie nie pojawi się na wrześniowej premierze iPhone'a 12. Kuo sugerował, że iPhone bez portów pojawi się najwcześniej w 2021 roku.

Źródło: digitaltrends.com