Apple patentuje konwertowalne modele iMac

Komputery iMac mają od dawna ten sam design. Jednak wkrótce może się to zmienić - Apple opatentowało nowe rozwiązanie w tym aspekcie.

Patent został wypatrzony w amerykańskim biurze patentowym, U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), gdzie pojawił się 23 stycznia b.r. Główną grafikę koncepcyjną widzisz powyżej - w opisie można natomiast przeczytać, że obudowa posiada złącza dla urządzeń peryferyjnych, a z tyłu wyświetlacza znajduje się podpórka, dzięki której urządzenie stoi prosto. Pozostałe grafiki zdradzają, że klawiaturę można złożyć, a samo Apple podaje, że planowany iMac będzie mógł przybierać różne formy - desktopa, laptopa, a także czegoś podobnego do tableta. Można powiedzieć, że będzie to takie większe urządzenie konwertowalne.

Opis patentu podaje kilka ciekawych detali - na przykład wyświetlacz będzie mieć wejście na spodzie, co sugeruje przygotowanie do stacji dokującej, jest także możliwe umieszczenie go na "plecach". Patent przewiduje również warianty z rozciąganym ekranem oraz klawiaturą dotykową. Oczywiście są to tylko patenty i nikt nie gwarantuje, że takie urządzenie kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, ale wiemy dzięki temu, że Apple nie skupia się wyłącznie na nowych modelach iPhone. Z pewnością konwertowalny iMac mógłby stać się hitem na rynku.

Źródło: Neowin