Apple patentuje własny system bezprzewodowego ładowania

Apple złożyło wniosek patentowy, mający dostarczyć urządzeniom firmy rozwiązanie umożliwiające bezprzewodowe ładowanie smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń przenośnych.

Tak właściwie to Apple nie złożyło w US Patent and Trademark Office jednego patentu, a dwa. Oba dotyczą tego samego, czyli ładowania bez konieczności używania kabli. Na jednym z nich widać MacBooka Pro z wieloma przetwornikami pod trackpadem oraz obszarami do niego przylegającymi. Dzięki temu użytkownik może położyć tam iPhona i w trakcie korzystania z MacBooka ładować go. Nie jest to w sumie żadna nowość - tego typu mechanizmy ładowania bezprzewodowego istnieją już od jakiegoś czasu na rynku. Jednak każde urządzenie ma nieco odmienny akumulator i nie zawsze ładowanie bezprzewodowe odbywa się w sposób optymalny. Apple tworzy system ładowania bezprzewodowego wyłącznie dla swoich urządzeń - dzięki czemu wystarczy jedna ładowarka dla całego ich zestawu. Zasila się na maksimum jedno, główne urządzenie - choćby tego MacBooka - a cała reszta pobiera energię od niego.

Złożenie przez Apple wniosków patentowych nie oznacza, że na pewno rozwiązanie to pojawi się w ekosystemie producenta. Obiecał on niegdyś stację ładującą AirPower - i wycofał się z pomysłu kilka miesięcy później. Ładowanie bezprzewodowe miało pojawić się także w iPhone 11 - do czego również nie doszło. Dlatego na ostateczne efekty najnowszych planów musimy jeszcze zaczekać.

Źródło: TechSpot

Zdjęcia: Jess Bailey Designs/Pexels, TechSPot