Apple pierwszym serwisem streamingowym z najważniejszym Oscarem

Amerykańska firma Apple zdobyła swojego pierwszego Oscara za główną nagrodę, która z pewnością przejdzie do historii. CODA, w której występują głównie osoby niesłyszące, to pierwsza produkcja, dzięki której usługa przesyłania strumieniowego zdobyła najważniejsze wyróżnienie Akademii Filmowej.

Apple TV+ pokonał Netflixa aż trzema statuetkami - za Najlepszy film, Najlepszego aktora drugoplanowego oraz Najlepszy scenariusz adaptowany. Netfliksowe Psie Pazury zdobyły zaś statuetkę za Najlepszego reżysera.

CODA przedstawia historię Ruby Rossi (w tej roli Emilia Jones), która jest jedyną słyszącą osobą w swojej rodzinie. Dziewczyna jest rozdarta między zobowiązaniami wobec upadającego rodzinnego interesu a realizacją muzycznych marzeń.

Sian Heder, reżyserka i scenarzystka filmu w jednym z wywiadów skomentowała wygraną słowami:

To naprawdę wielka chwila dla społeczności osób niepełnosprawnych. (...) chcę podziękować Akademii za tę zmianę. I chcę powiedzieć wszystkim członkom społeczności niesłyszących i wszystkim osobom niepełnosprawnym, że jest tu dla was miejsce, wasze historie są ważne i musimy zrobić dla nich miejsce. I to jest jedna taka historia i niech będzie pierwszą z wielu, wielu filmów, które wyjdą z tej pięknej społeczności.