Apple po cichu poprawia jakość dźwięku w AirPodsach! Jak tego dokonano?

Apple po chichu podkręciło jakość dźwięku w wybranych słuchawkach Apple Watch. Wszystko dzięki zmienia kodeka audio.

Apple postanowiło poprawić nieco jakość dźwięku w swoich słuchawkach z rodziny AirPods. Informacje o zmianach trafiły właśnie do internetu.

Apple AirPods fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W zeszłym roku firma Apple wprowadziła na rynek AirPodsy trzeciej generacji, które otrzymały nowe oprogramowanie układowe z poprawioną jakością reprodukcji dźwięku mowy.

Najnowszy raport informuje, że nowe słuchawki obsługują kodek AAC-ELD, który pozwala na zaoferowanie jakości głosu Full HD. Według dewelopera, który podzielił się tą informacją z wykorzystaniem aktualizacji oprogramowania układowego kodek ten został wprowadzony również do słuchawek Apple AirPods Pro, które pierwotnie pojawiły się na rynku w 2019 roku. Co istotne nowe oprogramowanie dostępne jest na słuchawkach w wersjach z 2019 oraz 2021 roku (z MagSafe).

AAC-ELD - Advanced Audio Codec-Enhanced Low Delay, to jeden z wariantów standardu AAC używanego przez Apple oraz większość popularnych serwisów streamingowych. Główną różnicą względem klasycznego AAC jest lepsza jakość dźwięku i opóźnień podczas komunikacji głosowej.

Dokładny opis całego rozwiązana przekazał Marco Pfeiffer w Medium.

Rezultatem aktualizacji słuchawek AirPods Pro do najnowszej wersji oprogramowania układowego powinna być wyższa jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Po odebraniu połączenia AirPodsy automatycznie przełączają profil dźwięku na dwukierunkowy, co zazwyczaj pogarsza jakość dźwięku. Dzięki AAC-ELD słuchawki nie przełączają się już na niższą jakość. Aktualnie nowość została wprowadzona jedynie do AirPodsów Pro. Nadal sprzedawane AirPodsy drugiej generacji z 2019 roku nie zostały zaktualizowane. Nie wiemy czy Apple doda do nich AAC-ELD. Kodek z pewnością nie trafi na AirPodsy pierwszej generacji, które nie są już wspierane.