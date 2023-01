Apple po cichu zaprezentowało monstrum! Oto najnowszy MacBook Pro M2

Apple po cichu zaprezentowało nowe procesory oraz kolejną wersję profesjonalnych laptopów. Co przynosi ze sobą ta niespodziewana premiera?

Apple zazwyczaj wprowadza nowe produkty w trakcie sporych i głośnych konferencji - jednak nie zawsze. Co jakiś czas firma decyduje się na ciche wprowadzenie na swoją stronę kilku interesujących modeli, które według niej nie wymagają specjalnego eventu poświęconego tylko im. Tak stało się w przypadku najnowszego podstawowego iPada i teraz również nowych laptopów i komputerów stacjonarnych.

Na stronie Apple pojawiły się informacje o łącznie czterech nowych produktach. Już teraz możemy kupić dwa nowe MacBooki - MacBook Pro 14" oraz MacBook Pro 16" z czipami M2 Pro oraz M2 Max, a także nowego Mac'a Mini z czipami M2 lub M2 Pro.

W tym artykule skupimy się na nowościach oferowanych przez nowe laptopy od Apple. Po więcej informacji na temat zaprezentowanych procesorów warto udać się na tę stronę, jeśli zaś interesuje Was któryś ze stacjonarnych Maców Mini - mamy dla Was ten artykuł.

Nowe MacBooki Pro można kupić już teraz. Do wszystkich zainteresowanych osób pierwsze sztuki trafią już 24 stycznia.

MacBook Pro M2 Pro/Max - co się zmieniło

Głównym powodem, dla którego Apple mogło nie chcieć robić specjalnej konferencji dla swoich nowych laptopów, jest liczba zmian w porównaniu do poprzedniej generacji. Po dokładnym przejrzeniu specyfikacji zarówno większego, jak i mniejszego modelu widzimy, że jedyną istotną zmianą jest - jak sama nazwa wskazuje - nowy czip M2 Pro lub M2 Max, który napędza te komputery.

Fot. Apple

Oczywiście te procesory nie wpłyną tylko na szybkość tych komputerów, ale także na ich czas działania na baterii. Mimo zastosowania tego samego ogniwa co w poprzednim modelu, Apple jest przekonane, że nowe komputery będą działały zdecydowanie dłużej z daleka od gniazdka. MacBook Pro 14" ma oferować już 18 godzin pracy na baterii, wersja 16-calowa z kolei 22 godziny. W obu przypadkach to około 2 godziny więcej niż modele z M1 Pro/Max.

Jeśli zaś chodzi o resztę specyfikacji, wszystkie zmiany są już powiązane z czipami M2 Pro oraz M2 Max. Nowe komputery będą dostępne w kilku konfiguracjach tych czipów:

M2 Pro 10 rdzeni CPU / 16 rdzeni GPU

M2 Pro 12 rdzeni CPU / 19 rdzeni GPU

M2 Max 12 rdzeni CPU / 30 rdzeni GPU

M2 Max 12 rdzeni CPU / 38 rdzeni GPU

Fot. Apple

W każdej konfiguracji dostępny też bezie 16-rdzeniowy Neural Engine. M2 Pro obsługuje 16 lub 32 GB pamięci RAM, z kolei M2 Max możemy wyposażyć w 16, 32, 64 lub 96 GB RAMu. Ta ostatnia wersja dostępna jest tylko dla 38-rdzeniowej karty graficznej. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym wielkościom nowych MacBooków:

MacBook Pro 14" - specyfikacja

MacBook Pro 14" dostępny jest z każdym wariantem nowego procesora M2 Pro/Max. Znajdziemy w nim więc zarówno wersję najsłabszą z 10 rdzeniami CPU i 16 rdzeniami GPU, jak i najmocniejszą w konfiguracji 12/38.

Do naszej dyspozycji będzie 14,2-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3024 x 1964 pikseli i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Ekran osiąga szczytową jasność do 1600 nitów, może się też pochwalić kontrastem na poziomie 1000000:1.

Komputer może być wyposażony w 16 lub 32 GB pamięci RAM przy procesorze M2 Pro oraz od 16 do 96 GB RAMu w przypadku M2 Max - najwyższa konfiguracja jest jednak dostępna tylko dla wersji z 38 rdzeniami GPU.

Podstawowa konfiguracja laptopa od Apple zapewnia nam 512 GB dysk wewnętrzny, który możemy rozszerzyć aż do 8 TB.

W wersji M2 10/16 do komputera dołączony jest zasilacz ładujący z mocą 67 w, z kolei do wyższych konfiguracji dostaniemy już kostkę ładującą o mocy 96 W. Ładowanie odbywa się za pomocą gniazda MagSafe 3, możliwe jest także ładowanie przez USB-C.

MacBook Pro 14" oferuje nam też sporo portów: Wspomniany MagSafe 3, 3x Thunderbolt 4, Gniazdo słuchawkowe oraz HDMI. Możemy też skorzystać z wbudowanego czytnika kart SDXC.

Wysokość: 1,55 cm

Szerokość: 31,26 cm

Głębokość: 22,12 cm

Masa (M2 Pro): 1,60 kg

Masa (M2 Max): 1,63 kg

MacBooka Pro 14" kupimy od 11999 zł za wersję M2 Pro 10 rdzeni CPU i 16 rdzeni GPU, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei najdroższa możliwa konfiguracja - 12/38 rdzeni, 96 GB RAM, 8 TB pamięci wewnętrznej - kosztować będzie aż 37799 zł.

MacBook Pro 16" - specyfikacja

MacBook Pro 16" dostępny jest z prawie każdym nowego procesora M2 Pro/Max. Z większym ekranem Apple nie pozwoli nam połączyć najsłabszej wersji M2 Pro z 10 rdzeniami CPU i 16 rdzeniami GPU. Także najsłabsza jego wersja ma do swojej dyspozycji 12 rdzeni CPU oraz 19 rdzeni GPU, są też warianty 12/30 oraz 12/38.

MacBook Pro 16" jest wyposażony w 16,2-calowy wyświetlacz Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3456 x 2234 pikseli i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Ekran osiąga szczytową jasność do 1600 nitów, może się też pochwalić kontrastem na poziomie 1000000:1.

Komputer może być wyposażony w 16 lub 32 GB pamięci RAM przy procesorze M2 Pro oraz od 16 do 96 GB RAMu w przypadku M2 Max - najwyższa konfiguracja jest jednak dostępna tylko dla wersji z 38 rdzeniami GPU.

Podstawowa konfiguracja laptopa od Apple zapewnia nam 512 GB dysk wewnętrzny, który możemy rozszerzyć aż do 8 TB.

Do każdej konfiguracji dołączona jest szybka ładowarka MagSafe 3 o mocy 140 W.

MacBook Pro 16" oferuje nam też sporo portów: Wspomniany MagSafe 3, 3x Thunderbolt 4, Gniazdo słuchawkowe oraz HDMI. Możemy też skorzystać z wbudowanego czytnika kart SDXC.

Wysokość: 1,68 cm

Szerokość: 35,57 cm

Głębokość: 24,81 cm

Masa (M2 Pro): 2,15 kg

Masa (M2 Max): 2,16 kg

MacBooka Pro 16" kupimy od 14999 zł za wersję M2 Pro 12 rdzeni CPU i 19 rdzeni GPU, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei najdroższa możliwa konfiguracja - 12/38 rdzeni, 96 GB RAM, 8 TB pamięci wewnętrznej - kosztować będzie aż 38999 zł.