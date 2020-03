Apple po raz kolejny patentuje składanego iPhone'a

Czy Apple dołączy do walki na najlepszego składanego smartfona z elastycznym ekranem?

Najwięksi giganci technologiczny wprowadzili już lub wprowadzają składane smartfony z elastycznym ekranem. Mowa tu o Motoroli, Samsungu oraz Huawei. W tym doborowym gronie brakuje jednak firmy Apple, która do niektórych nowinek z branży technologicznej podchodzi z dużym dystansem. Nie ma wątpliwości, że Apple już od dawna eksperymentuje z elastycznymi ekranami i przygotowuje dla nas składanego iPhone'a. Teraz w sieci pojawiają się kolejne dowody nad tym, że Apple pracuje nad składanym iPhone'm.

Źródło: macworld.com

Najnowszy patent został opisany jako osłona i składany ekran dla urządzenia elektronicznego.

Fotografie dołączone do patentu ukazują urządzenie w trzech pozycjach: złożonej, rozłożonej oraz pośredniej. Firma Apple rozważa zastosowanie specjalnych czujników do wyłączania ekranu, gdy urządzenie znajduje się w trybie pośrednim. Rozwiązanie to ma również uniemożliwić przypadkową aktywację ekranu podczas przenoszenia.

Źródło Patently Apple

System iOS zostanie dostosowany do potrzeb składanych smartfonów i za pomocą przyśpieszeniomierzy, żyroskopów oraz innych czujników będzie w stanie dynamicznie zmieniać interfejs użytkownika wyświetlany na elastycznym ekranie.

Wierzchnia warstwa ekranu, która odpowiedzialna będzie za ochronę panelu przed zarysowaniami oraz zbiciem może zostać wykonana ze szkła, szafiru lub innego, bliżej nie zidentyfikowanego materiału ceramicznego. Warstwa ochronna ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne, a także nie dopuścić do wystąpienia naprężeń wewnętrznych podczas procesu składania i rozkładania smartfona.

To nie pierwszy patent Apple na składane urządzenie. Fakt, że gigant z Cuperino pracuje nad tego typu urządzeniem wcale nie oznacza, że w ogóle pojawi się ono na rynku. Z pewnością możemy założyć, że na wrześniowej prezentacji nowych modeli iPhone'a 12 zabraknie składanego iPhone'a. Apple musi zabrać się za nadrobienie innych zaległości. Nowe modele iPhone'a w końcu zostaną wyposażone w opcjonalny modem sieci 5G.

Źródło: gizchina.com