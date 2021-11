Apple pobiło rekord sprzedaży iPhone'a w Black Friday!

Miniony tydzień był wielkim sukcesem dla giganta z Cupertino. Zorganizowanie promocji z okazji Black Friday było strzałem w dziesiątkę, dzięki czemu firma osiągnęła niewyobrażalny wynik sprzedaży swoich smartfonów.

Pandemia i związany z nią niedobór komponentów półprzewodnikowych zaburzył wiele trendów w branży, ale nie zniechęciło to konsumentów do kupowania elektroniki podczas Black Friday. Analitycy Wedbush Securities informują, że - tylko w ciągu minionego weekendu - Apple udało się sprzedać ponad 10 milionów iPhone'ów, a do końca grudnia sprzedanych ma zostać około 40 milionów smartfonów.

Sklepy Apple nadal cierpią z powodu niedoboru modelu iPhone 13 Pro; z popytem przekraczającym podaż o około 15% i czasem oczekiwania na zamówienia ciągnącym się tygodniami. Zgodnie z wynikami czwartego kwartału kalendarzowego, Apple może sprzedać ponad 80 milionów smartfonów.

Według ekspertów, wpływ niedoboru chipów na dostępność smartfonów będzie tymczasowy, a odroczony popyt na iPhone'a będzie w stanie wspierać wyniki finansowe Apple jeszcze przez długi czas. Nowy rok fiskalny firmy rozpoczął się w październiku, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy, Apple może sprzedać prawie 100 milionów bezprzewodowych słuchawek AirPods. Oczekuje się, że ta kategoria produktów wygeneruje ponad 5% całkowitych przychodów w 2022 roku.

Według Nikkei Asia, TSMC miałoby rozpocząć produkcję pierwszych modemów 5G, zaprojektowanych przez Apple; tak, aby mogły znaleźć się w iPhone'ach, które zostaną wypuszczone na rynek w 2023 roku. Byłoby to tym samym zakończenie długich wewnętrznych starań giganta z Cupertino o uniezależnienie się od takich graczy jak Qualcomm, czy Intel. Co więcej, w 2019 roku Apple odkupiło od Intela sporą część jego działu mobilnego, skupionego na rozwoju chipów i modemów 4G / 5G. Wówczas był to sposób na przyspieszenie prac już wykonanych przez zespoły Tima Cooka.

Wyciek ten jest zgodny z najnowszymi plotkami na ten temat, które przewidywały przejście do modemów Apple w 2023 roku. Ponadto Qualcomm nie powiedziało nic innego, wyszczególniając kilka tygodni temu, że oczekuje się, że będzie dostarczać modemy tylko dla 20% iPhone'ów do 2023 roku. Apple ma nadal korzystać z modemów Qualcomm dla kilku rynków, przynajmniej początkowo.