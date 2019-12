Apple, pod względem zysków, dominuje na globalnym rynku smartfonów

Apple może i nie sprzedaję największej liczby smartfonów, ale za to zarabia na nich najwięcej. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Counterpoint Research.

Counterpoint Research opublikowało raport dotyczący globalnego rynku smartfonów za trzeci kwartał 2019 roku. Wynika z niego, że, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, ogólne zyski branży spadły aż o 11%. W sumie wszystkim producentom udało się wygenerować 12 miliardów dolarów zysku. Spośród czołowych producentów jedynie Huawei i Samsungowi udało się w tym roku poprawić swój wynik sprzed 12 miesięcy. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem zysków liderem wciąż pozostaje Apple.

Gigant z Cupertino w pełni zasłużył na swój przydomek, bowiem to właśnie do amerykańskiej firmy należy w sumie aż 66% zysków branży i 32% całkowitych przychodów ze smartfonów. Analitycy podkreślają, że ogromna w tym zasługa lojalnych klientów Apple nie tylko z USA, ale również z Europy i Japonii. Zdaniem specjalistów z Counterpoint Research w najbliższej przyszłości pozycja Apple jest raczej nie zagrożona, a to m.in. za sprawą całego ekosystemu urządzeń, które dodatkowo wiążą użytkownika z marką.

Na drugim miejscu pod względem zysków znalazł się Samsung, który przygarnął 17% ogólnych zysków branży. Spory udział w tym miała dobra sprzedaż urządzeń z serii Galaxy A oraz dobre przyjęcie Galaxy Note 10.

Podium, bez większego zaskoczenia, zamyka Huawei, które, pomimo że, sprzedaje coraz więcej smartfonów, to wciąż nie osiąga znaczących zysków. Ogólnie chińscy producenci mogą uznać trzeci kwartał za udany, bowiem obok Huawei również Vivo i Oppo mogą się pochwalić większym udział w ogólnych zyskach branży. Spekuluje się, że dynamiczny rozwój sieci 5G (szczególnie w Chinach) i dedykowanym jej urządzeń może w przyszłym roku zwiększyć udział w globalnych zyskach ze smartfonów wszystkich chińskich producentów.

źródło: counterpointresearch.com