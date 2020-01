Apple podpisuje kolejny kontrakt z Broadcomm na dostawę modułów łączności

Broadcomm i Apple podpisały właśnie kontrakt opiewający na 15 miliardów dolarów. Chodzi o podzespoły do iPhone'a.

Apple przygotowuje się już do premiery iPhone'ów kolejnej generacji. Mimo, że premiera nowych modeli odbędzie się dopiero we wrześniu 2020 roku to firma musi zadbać o odpowiedni zapas komponentów, które posłużą do budowy milionów egzemplarzy iPhone'a 12. W najnowszym zgłoszeniu do SEC ujawniono, że firma Apple podpisała dwie umowy z dostawcą komponentów bezprzewodowych. Łącznie kontakty opiewają na sumę aż 15 miliardów dolarów.

Źródło: macworld.com

Zgodnie z informacjami, jakie zostały zawarte w zgłoszeniu, w ciągu najbliższych niespełna czterech lat Broadcomm dostarczać będzie dla Apple określone komponenty i moduły RF, które wykorzystywane będą w nowych urządzeniach giganta z Cupertino.

Obecnie firma Apple wykorzystuje już produkty Broadcomm'a w najnowszych modelach iPhone'a 11. Broadcomm dostarcza moduły wykorzystywane do zapewnienia łączności Bluetooth oraz Wi-Fi. Najnowsze raporty sugerują, że przyszłe modele iPhone'a nadal korzystać będą z komponentów dostarczanych przez Broadcomm'a. W tym przypadku mowa głównie o modułach wykorzystywanych w modelach z modemami 4G LTE, ale niewykluczone, że Broadcomm dostarczy również podzespoły do droższych wersji z opcjonalnymi modemami 5G.

Po poinformowaniu o podpisaniu umowy akcje firmy Broadcomm wzrosły o około 3 procent już po godzinach giełdowych. Obecnie szczytowa kwota za akcję to 330,10 dolarów.

Źródło: gsmarena.com