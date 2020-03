Apple podwyższa ceny niektórych modeli iPhone'a w Indiach

I tak nie najtańsze już smartfony stały się jeszcze droższe.

Indyjskie media poinformowały, że Apple postanowiło zwiekszyć ceny startowe niektórych modeli sprzedawanych w Indiach. Mowa o najdroższych i najtańszych smartfonach, jakie można obecnie kupić u Apple. Podwyżek doczekały się iPhone'y 11, 11 Pro oraz iPhone 8 wraz z większym iPhone'm 8 Plus.

Źródło: macworld.com

Indyjski rząd postanowił ponownie nałożyć 10 procentowy podatek na rzecz pomocy społecznej do istniejącego już 20 procentowego cła. Konsekwencją tych działań jest podniesienie cen detalicznych niektórych smartfonów z rodziny iPhone przez amerykańskiego giganta.

W zeszłym miesiącu zwiększyły się cła importowe na PCBA (płytki drukowane) z 10 procent do 20 procent, ładowarki z 15 procent do 20 procent oraz co najważniejsze na podzespoły niezbędne do budowy telefonów komórkowych takie, jak wyświetlacze czy mikrofony z 0 do 10 procent.

Nadal sprzedawany w Indiach iPhone 7 z 2016 roku nie doczekał się podwyżek. Ominęły one także dwie generacje "taniego" iPhone'a czyli iPhone'a Xr oraz 11. Również ceny tabletów iPad pozostały na tym samym poziomie, co przed podwyżkami.

Wszystkie modele, które doczekały się podwyżki ceny są obecnie droższe o maksymalnie 1,5 procenta względem poprzedniej sugerowanej ceny detalicznej.

Poniżej przedstawiamy tabelkę ze starymi oraz nowymi cenami iPhone'ów:

iPhone 8 64GB: 39,900 INR/40,500 INR

iPhone 8 128GB: 44,900 INR/45,500 INR

iPhone 8 Plus 64GB: 49,900 INR/50,600 INR

iPhone 8 Plus 128GB: 54,900 INR/55,600 INR

iPhone 11 Pro 64GB: 99,900 INR/1,01,200 INR

iPhone 11 Pro 256GB: 1,13,900 INR/1,15,200 INR

iPhone 11 Pro 512GB: 1,31,900 INR/1,33,200 INR

iPhone 11 Pro Max 64GB: 1,09,900 INR/1,11,200 INR

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1,23,900 INR/1,25,200 INR

iPhone 11 Pro Max 512GB: 1,41,900 INR/1,43,200 INR

Najwyższej podwyżki cenowej doczekał się najtańszy model iPhone'a 8 z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Jego nowa cena detaliczna jest o 1,5 procent wyższa.

Źródło: fonearena.com