Apple pokaże iPhone 9 podczas wydarzenia 31 marca

Dobra wiadomość dla miłośników produktów Apple - 31 marca producent pokaże nowe telefony, a kilka dni później trafią one do sprzedaży. Wiemy o iPhone 9, a co jeszcze możemy zobaczyć?

Na początku zastrzegamy, że nie ma jeszcze oficjalnej informacji na ten temat od Apple, a wiadomość o wydarzeniu 31 marca pojawiła się na niemieckim portalu iPhone-Ticker. W ubiegłym roku impreza taka odbyła pod nazwą "Czas na show", a producent skupił przede wszystkim na usługach - Apple News +, Apple Card, Apple Arcade i Apple TV +. Tegoroczna ma być poświęcona przede wszystkim sprzętowi - spodziewamy się zobaczyć iPhone 9 (zwane także iPhone SE2), czyli tańszą alternatywę dla drogich flagowców producenta. Ma być to ulepszona wersja iPhone 8 w podobny sposób, jak iPhone SE jest podrasowanym iPhone 5s. Na wspomnianym portalu możemy dowiedzieć się również, że premiera iPhone 9 będzie mieć miejsce dokładnie 3 dni po prezentacji, czyli 3 kwietnia. Apple podczas swojego wydarzenia może pokazać również nowe modele z linii iPad Pro. Ostatnie zostały zaprezentowany prawie 1,5 roku temu (były to urządzenia 11 oraz 12,9"), więc czas byłby najwyższy na powiew świeżości. Spodziewamy się także aktualizacji iOS 13.4 - powinna ona towarzyszyć prezentacji iPhone 9. Apple zazwyczaj wysyła zaproszenia na takie imprezy na dwa tygodnie przed nimi, czyli potwierdzenie imprezy powinno pojawić się w połowie marca. Źródło: iPhone-Ticker