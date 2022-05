Apple pokonane, Samsung triumfuje. Analizujemy, co doprowadziło do upadku giganta

Po raz pierwszy w historii Apple na jednym rynku sprzedało mniej tabletów niż największy rywal, Samsung. Zastanawiamy się, jak do tego doszło.

Tablety nadal są utożsamiane tylko z jedną marką - Apple. Często, widząc tablet, mówi się na niego po prostu iPad - tak jest i łatwiej, i przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. To właśnie dlatego informacje z Indii są tak szokujące. Po raz pierwszy w historii, w pierwszym kwartale 2022 roku, Samsung (lub ktokolwiek) sprzedał więcej tabletów niż Apple. Co prawda na tę chwilę jest to tylko rynek indyjski, jednak jest to nadal ogromny kamień milowy - zastanawiam się więc jak do tego doszło?

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Według danych sprzedażowych, w pierwszym kwartale 2022 roku Samsung zagarnął aż 40% rynku tabletów w Indiach. To, po raz pierwszy, więcej niż Apple, które zostało zepchnięte na drugą pozycję. Odpowiedzialne za to są głównie dwie propozycje w katalogu koreańskiego producenta: Samsung Galaxy Tab A8 (2022) oraz Samsung Galaxy Tab S8.

Widzimy więc, że dźwignią napędową Samsunga są dwa segmenty: budżetowy oraz premium. Warto zauważyć, że jest to podobna strategia, którą firma stosuje w związku ze swoimi telefonami: skupia się raczej na urządzeniach tańszych i flagowcach, ograniczając średnią półkę swoich smartfonów. W jaki sposób ma to działać?

Za pomocą swoich najtańszych urządzeń, Samsung chce przekonać do siebie nowych klientów. Ma to być pierwsze doświadczenie nie tylko z samym produktem, ale także ekosystemem Samsunga, który z roku na rok jest coraz szerszy (i bardziej zamknięty). Kiedy już klient jest przekonany zarówno do telefonu/tabletu (czyli producenta), jak i do ekosystemu (czyli doświadczenia z jego użytkowania), koreańska firma chce zachęcić go do kupienia następnego produktu już z górnej półki. Jednak nie z najwyższej - zauważmy, że dobrze sprzedaje się Galaxy Tab S8, nie S8 Ultra. Także konsument może kupić coś, co jest premium, ale nadal jest rozsądną propozycją z dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Apple, niestety, nie ma odpowiedzi na taką strategię, która nakierowana jest raczej na rynki wschodzące. Najtańszy tablet w gamie firmy z Cupertino to zwykły iPad, który z ceną 1699 zł jest już propozycją ze średniej półki. Kolejne tablety są już tylko droższe - nie ma więc łatwego wejścia dla osób, które nie chcą wydać bardzo dużo aby spróbować ekosystemu, który może nie być dla nich. Dlatego właśnie Apple nadal trzyma w garści rynki rozwinięte, ale rynki wschodzące powoli wymykają się spod kontroli firmy - szczególnie rynek tabletów, gdzie po kilku latach stagnacji, producenci znów postanowili rywalizować z gigantem z logo nadgryzionego jabłka.