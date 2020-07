Apple porzuca Intel'a, ale nadal będzie korzystać z technologii Thunderbolt

Komputery Apple z procesorami ARM w dalszym ciągu kompatybilne będą z nowoczesnym standardem łączności zaprojektowanym przez Intel'a.

Thunderbolt to autorski standard zaprojektowany przez firmę Intel wraz z kilkoma producentami sprzętu elektronicznego. W rozwój tej technologii bardzo mocno zaangażowało się Apple. Pierwszymi produktami z gniazdami Thunderbolt pierwszej generacji były komputery Apple wprowadzone na rynek w 2011 roku. Od tamtej pory każdy komputer Mac z wyłączeniem 12 calowego MacBook'a wyposażany jest w gniazda Thunderbolt 1/2/3.

Thunderbolt 3 wykorzystuje USB Typu C

Obecnie nowe komputery przenośne od Apple wyposażane są jedynie w gniazda Thunderbolt 3 i złącze słuchawkowe Jack. Po ogłoszeniu przez Apple przejścia na autorskie procesory oparte na architekturze ARM zaczęliśmy zastanawiać się, jak wyglądać będzie kompatybilność ze standardem Thunderbolt.

Wszystko wskazuje na to, że Apple nie zamierza porzucać standardu Thundebolt, a na dodatek najnowsze komputery z procesorami ARM zostaną wyposażone w złącza Thunderbolt 4.

W wywiadzie dla The Verge rzecznik prasowy firmy Apple powiedział "Ponad dziesięć lat temu firma Apple nawiązała współpracę z firmą Intel w zakresie projektowania i rozwoju Thunderbolt, a dziś nasi klienci cieszą się z szybkości i elastyczności tego rozwiązania. Nadal zależy nam na przyszłości Thunderbolta i będziemy wspierać go w komputerach Mac z procesorami Apple."

MacBook Pro z Thunderbolt 2 i Thunderbolt Display

W chwili obecnej na rynku nie ma żadnego urządzenia Apple wyposażonego w autorski procesor Apple A, które posiadałoby również interfejs Thunderbolt 3. Nawet kosztujący wiele tysięcy złotych iPad Pro posiada jedynie USB Typu C. Dodatkowo Mac mini w wersji Developer Transition Kit również nie posiada Thunderbolt 3. Wszystko wskazuje jednak na to, że gdy Apple dopracuje już swoje autorskie procesory oraz system operacyjny Big Sur, na rynku pojawią się komputery Apple z procesorami ARM oraz złączami Thunderbolt 3/4 wykorzystującymi konektor USB Typu C. Oznacza to, że klienci Apple nie będą musieli rezygnować z szybkiego przesyłania danych.

Źródło: ubergizmo.com