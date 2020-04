Apple porzuca USB Typu C - czas na całkowicie bezportowego iPhone'a 2021

Pod koniec stycznia tego roku w sieci zrobiło się gorąco z powodu nowego projektu Unii Europejskiej. Komisja Europejska po kilku latach rozmów rozpoczęła pracę nad ujednoliceniem systemu ładowania w urządzeniach mobilnych.

Politycy chcą, aby podstawowym portem stało się nowoczesne USB Typu C. Szkic ustawy ma pojawić się w wakacje tego roku, a większość producentów śpi spokojnie, ponieważ już dziś wykorzystują tego typu złącze.

Niestety Apple lubi chodzić swoimi ścieżkami i od prawie dwudziestu lat stosuje autorskie gniazda do komunikacji i ładowania urządzeń mobilnych - najpierw port 30 pin, a od 2012 roku obustronne złącze Lightning. Po wprowadzeniu w życie ustawy ujednolicającej system ładowania urządzeń mobilnych, gigant z Cupertino zmuszony będzie płacić ogromne kary, jeżeli w dalszym ciągu stosować będzie autorski port Lightning.

Najnowsze plotki wskazują, że Apple znalazło wyjście z patowej sytuacji. Do tej pory liczyliśmy, że skoro złącze USB Typu C jest z powodzeniem stosowane w MacBook'ach i pojawiło się w iPad'ach Pro, to z czasem zostanie wykorzystane również w iPhone'ach.

Niestety najnowsze informacje przekazane przez Jon'a Prosser'a wskazują, że Apple planuje obrać zupełnie inną drogę. Tegoroczne modele iPhone'a 12 zadebiutują jeszcze z klasycznym złączem Lightning. Komisja Europejska w dobie pandemii koronawirusa z pewnością nie zdoła wprowadzić ustawy przed wrześniem 2020 roku.

Tworzone prawo zacznie więc obowiązywać przy wprowadzaniu nowych modeli dopiero w 2021 roku. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku Apple zaprezentuje iPhone'a bez portów, który ładowany będzie tylko i wyłącznie za pomocą indukcji. Podobne informacje przekazał w 2019 roku analityk Apple Ming Chi-Kuo, który również twierdził, że w 2021 roku na rynku pojawi się iPhone bez żadnego złącza.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.



Apple will go portless before they go USB-C.