Apple porzuci 5W ładowarki? - nowy typ zasilacza w drodze

Czyżby Apple w końcu zmądrzało i zamierzało porzucić produkcję 5W ładowarek?

Apple jest jednym z producentów, którzy kurczowo trzymają się swoich rozwiązań. iPhone'y, iPad'y i MacBook'i stosunkowo rzadko zmieniają swój wygląd, a producent skupia się jedynie na modyfikacjach podzespołów. Niestety zasada ta dotyczy także akcesoriów, które dołączane są do urządzeń giganta z Cupertino.

Źródło: macworld.com

Mamy już 2020 rok, a najpopularniejszy obecnie model iPhone'a - 11, który zadebiutował na rynku we wrześniu 2019 roku i kosztuje co najmniej 3599 zł w podstawowej konfiguracji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej nadal dostarczany jest z 5W ładowarką. Taki zasilacz w połączeniu z baterią o pojemności ponad 3000 mAh powoduje, że urządzenie ładuje się do pełna w niebotycznie długim czasie. Oczywiście sam iPhone 11 obsługuje szybkie ładowanie, któremu również daleko do najszybszego na rynku, ale aby skorzystać z tej opcji trzeba dokupić stosowne akcesoria.

Najnowsze plotki zza oceanu donoszą, że Apple może wprowadzić na rynek nowy, uniwersalny typ ładowarki do swoich urządzeń. Ma ona pozwolić na ładowanie iPad'a, iPhone'a oraz MacBook'a za pomocą jednego zasilacza.

Raport IT Home twierdzi, że Apple pracuje nad nowym typem ładowarki wykorzystującym azotek galu (GaN). Ma to być zasilacz z gniazdem USB Typu C, który obsłuży szybkie ładowanie do 65 W. Produkt ma pojawić się na rynku w 2020 roku.

Ładowarki z azotkiem galu mają być mniejsze oraz bardziej wydajne i inteligentniejsze. Nowy typ zasilacza ma zaoferować możliwość automatycznej regulacji mocy wyjściowej, co pozwoli na ładowanie zarówno małych urządzeń, jak zegarki Apple Watch, jak i największe modele MacBook'a Pro za pomocą jednego zasilacza.

Niestety najnowszy zasilacz z pewnością nie zastąpi 5W wtyczki z gniazdem USB Typu A, która dostarczana jest z iPhone'm 11. Z drugiej strony w sieci od dłuższego czasu pojawiają się plotki, że iPhone'y wydane we wrześniu 2020 mają zaoferować złącze USB Typu C zamiast autorskiego gniazda Lightning. Taka zmiana to idealny moment, aby zastąpić wolną 5W ładowarkę szybszym zasilaczem kompatybilnym z USB Power Delivery.

Źródło: ubergizmo.com