Apple pozwoli ci samemu naprawić twojego iPhone'a!

Apple uruchomiło dziś program Self Service Repair. Już niedługo będziemy mogli samemu naprawić naszego iPhone'a!

W opublikowanym dzisiaj komunikacie prasowym gigant z Cupertino informuje o uruchomieniu nowego programu, który z pewnością zaciekawi wielu posiadaczy smartfonów z logiem nadgryzionego jabłka. Program Self Service Repair dedykowany jest osobom, które chcą podjąć się naprawy posiadanego przez siebie iPhone'a samemu.

Z komunikatu dowiadujemy się, że program będzie póki co dedykowany smartfonom iPhone 12 oraz iPhone 13, jednak Apple planuje w przyszłości rozszerzenie go na komputery Mac z chipami M1. Zostanie on uruchomiony w 2022 roku i początkowo dostępny będzie jedynie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Producent planuje jednak rozszerzenie go o inne państwa w przyszłości.

Zobacz również:

Fot. Apple

W pierwszym etapie Self Service Repair Apple skupi się na wyświetlaczu, baterii oraz aparacie. Te elementy zostały zidentyfikowane jako ulegające największej ilości awarii. Możliwe jednak, że w kolejnych miesiącach posiadacze smartfonów będą mogli samemu podjąć się naprawy większej ilości elementów swojego iPhone'a. Może to zostać ogłoszone w dalszej części 2022 roku.

Jak wziąć udział w programie? Pierwszym krokiem będzie zapoznanie się ze szczegółową instrukcją naprawy. Po przeczytaniu jej użytkownicy będą uprawnieni do zakupu oryginalnych części zamiennych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia naprawy. Dodatkowo osoby, które zwrócą swoje zużyte, lub zepsute części, będą mogli liczyć na zniżkę przy zakupie kolejnych elementów. Apple podkreśla, że program jest dedykowany osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby samemu podjąć się naprawy smartfona. Dla większości użytkowników najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie mimo wszystko udanie się do jednego z punktów serwisowych Apple.

Zobacz także: Gdzie kupić nowego iPhone 13? Sprawdzamy oferty popularnych sklepów [17.11.2021]

Źródło