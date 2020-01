Apple pracuje nad nowym modelem MacBook'a ze zmodyfikowaną klawiaturą

Czy nowy laptop zostanie wyposażony z klawiaturę z wbudowanymi przełącznikami nożycowymi?

W bazie danych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej pojawił się nowy, tajemniczy produkt od Apple. Szczegółów na jego temat jest niewiele, ale prawdopodobnie chodzi o nowy model MacBook'a.

Źródło: apple.com

Produkt został zauważony przez portal 9to5Mac. Urządzenie z numerem modelu A2289 po raz pierwszy pojawiło się w sieci. Do wpisu dołączono akta, które odnoszą się do przenośnego komputera osobistego, co potwierdza, że Apple pracuje nad nowym lub odświeżonym MacBook'iem.

W zgłoszeniu zamieszczona została również informacja, ze urządzenie pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego macOS 10.15 Catalina. Oznacza to, że mamy do czynienia z komputerem z rodziny Mac, który na dodatek zadebiutuje przed wrześniem, kiedy to na rynku pojawi się system macOS 10.16. Możliwe, że podobnie, jak w zeszłym roku Apple pokaże nowe modele na początku wakacji.

Niestety obecnie nie wiadomo o jaki komputer chodzi. Pod kryptonimem A2289 może kryć się MacBook Pro w wersji 13 i 16 calowej, nowy MacBook Air lub reaktywowany MacBook, którego produkcja zakończyła się na modelu z 2017 roku.

9to5Mac podkreśla jedynie, że nowe urządzenie podobnie, jak 16 calowy MacBook Pro powinno zaoferować klawiaturę Magic Keyboard pierwszej lub drugiej generacji. Sensowne byłoby użycie konstrukcji z mechanizmami nożycowymi, ponieważ klawiatury motylkowe od ich premiery w 2015 roku są źródłem niekończących się problemów.

W związku z tym, że Apple kilka miesięcy temu wprowadziło na rynek nowego MacBook'a Pro z ekranem o przekątnej 16 cali oraz z przełącznikami nożycowymi podejrzewamy, że tym razem mowa o 13 calowym modelu. Obecna generacja mniejszego MacBook'a Pro pojawiła się na rynku w wakacje 2019 roku, kiedy to zastosowano nowe czterordzeniowe układy Intel Core 8 generacji oraz pasek TouchBar w standardzie.

Efekty prac Apple powinniśmy zobaczyć na przełomie najbliższych miesięcy.

Źródło: techspot.com