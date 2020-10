Apple przechodzi na USB Typu C - niestety robi to po swojemu

Apple po cichu w pełni przechodzi na USB Typu C, ale jeżeli liczyłeś na to złącze w nowych modelach iPhone'a nie mamy dla Ciebie dobrych wieści.

Apple od 2015 roku posiada ogromny problem ze złączami. Firma przeszła co prawda na USB Typu C w komputerach przenośnych oraz stopniowo wprowadziła Thunderbolt 3 do wszyskich znajdujących się obecnie w ofercie komputerów, ale nadal ma problem z urządzeniami mobilnymi.

Nowe opakowanie iPhone 12

Do wczorajszej premiery iPhone'a 12 większość smartfonów giganta z Cupertino oraz zegarki Apple Watch dostarczane były z przewodami posiadającymi końcówkę USB Typu A. Oznacza to, że posiadacze iPhone'a nie mogli podłączyć go do swojego MacBook'a bez dodatkowej przejściówki. Oczywiście Apple posiadało w swojej ofercie stosowne przewody, ale trzeba było za nie dodatkowo zapłacić.

Przewód z USB Typu C na Lightning

Okazuje się, że po wczorajszej premierze Apple całkowicie porzuciło stosowanie USB Typu A w smartfonach i tabletach. W sieci głośno jest o rezygnacji z dołączania zasilaczy oraz słuchawek. Mało kto mówi jednak o tym, że starsze modele takie, jak iPhone SE, iPhone 11 oraz iPhone Xr również sprzedawane są już tylko i wyłączenie z kablem USB Typu C do Lightning.

Apple nie posiada już w ofercie żadnego smartfona dostarczanego z kablem USB Typu A. Inaczej sprawa ma się z zegarkami. One nadal posiadają przewód do ładowania z USB Typu A, ale w tym przypadku jest to słuszna decyzja. Zegarków i tak nie podepniemy do komputera, a większość z nas ma starą ładowarkę od smartfona z USB Typu A.

Dodatkowo w ofercie Apple pojawiły się przewody do ładowania zegarków Apple Watch ze złączem USB Typu C. Co ciekawe niezależnie od wybranej długości (0,3 m, 1 m) cena jest taka sama. Wykorzystamy je między innymi z nowymi zasilacza do iPhone'a, które dołączane są oddzielnie. Brakuje nowego przewodu o długości 2 metrów. Występuje on jedynie ze złączem USB Typu A.