Apple przed Samsungiem w pierwszym kwartale 2020 roku

Na rynku smartwatchy dominuje Apple, a Samsung - choć jest niezwykle popularny - ustępuje mu pola. Jakie są różnice w ilości urządzęń wprowadzanych przez nie na rynek?

Samsung Galaxy Watch szturmem zdobyło rynek, jednak pozycja smartwatchy Apple jest tak mocna, że jeszcze długo nic jej nie zagrozi. Jak donosi najnowszy raport Strategy Analytics, południowokoreański producent w pierwszym kwartale 2020 roku dostarczył na rynek 1,9 miliona swoich inteligentnych zegarków. Rok temu, w pierwszym kwartale 2019 roku, było to 1,7 miliona. Mimo zwiększenia sprzedaży jego udział w rynku nieco spadł - z 14,9% na 13,9%. Apple również zwiększyło ilość urządzeń dostarczonych na rynek - było to 7,6 mln, co jest o 1,5 mln więcej, niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W ten sposób amerykański gigant zwiększył udział na rynku smartwatchy z 54,5% na 55,5%.

A co dalej? trzecie miejsce zajmuje Garmin, który wprowadził na rynek 1,1 mln produktów, co daje mu 8% rynku. Jak komentuje raport Steven Waltzer, analityk ze Strategy Analytics, wpływ na Samsunga miał koronawirus, który spowolnił prace nad nowym Galaxy Watch oraz - ogólnie - działaniem producenta. Sytuacja taka może sprawić, że wkrótce zbliży się do niego Garmin.

Ogólnie rynek inteligentnych zegarków nie odczuł jeszcze mocno koronawirusa - w stosunku do ubiegłego roku wzrósł nawet o 20% w pierwszym kwartale, jednak skutki pandemii pojawią się w drugim. Dopiero na ten okres przewiduje się spadek ilości dostarczanych na rynek smartwatchy.

Źródło: SamMobile