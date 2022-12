Apple przygotowuje potwora, ale myślałem, że będzie trochę bardziej straszny

Mac Pro już niedługo powinien pojawić się na pólkach. Niestety nie przyniesie pełnego arsenału obliczeniowego, na jaki liczyliśmy.

Jest jeden produkt Apple, na który czekają wszyscy, ale nie kupi prawie nikt - zupełnie nowy Mac Pro. Bestia obliczeniowa od firmy z Cupertino z pewnością będzie imponująca, jednak jej cena zapewni jej status elitarnego sprzętu dla najbardziej wymagających użytkowników. Według najnowszych przecieków może się okazać, że najmocniejszy komputer firmy wcale nie będzie aż tak potężny, jak zakładaliśmy.

Zacznijmy jednak od dobrych wieści. Mark Gurman - nazwisko znane chyba każdej osobie interesującej się sprzętem Apple - przedstawił kolejne przecieki prosto z linii produkcyjnej firmy z Cupertino. Nadchodzący Mac Pro, mimo przesiadki na autorskie procesory Apple, ma zachować swoje możliwości rozbudowy, z których znany jest aktualny model. Przypomnijmy, że może on się pochwalić aż 8 slotami PCI-E oraz możliwością łatwego zwiększenia pamięci RAM oraz wewnętrznej.

Niestety nie wszystkie wieści są dobre. Wiele pierwszych raportów o nadchodzącym Mac'u z najwyższej półki mówiło o procesorze M2 Extreme - połączeniu czterech czipów M2 Max albo 2 x M2 Ultra. Wygląda jednak na to, że taki sen się nie spełni. Przeszkodą jest ogromny koszt takiego przedsięwzięcia oraz ograniczenia związane ze skalowaniem procesora do tak ogromnych rozmiarów - dosłownie i w przenośni.

Wynika z tego, że Mac Pro będzie w takim razie odstępny z procesorem M2 Ultra - następcą M1 Ultra, który jest już dostępny w Mac'u Studio. Oznacza to, że nie będzie to o wiele szybszy komputer, którego główną przewagą będzie korzystanie z nowszego procesu fabrykacji, a nie z dodatkowych rdzeni CPU. M2 Ultra miałby mieć 24 rdzenie CPU oraz 76 GPU, a także maksymalnie 196 GB zunifikowanej pamięci RAM. Nie wiemy, czy możliwe będzie dołączenie do niej dodatkowych kości pamięci DDR5.

Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje najnowszy Mac Pro, jednak 2023 rok wydaje się być dla niego ostatnim gwizdkiem - według przecieków miał on ujrzeć światło dzienne już w w2022 roku. Na tę chwilę nie jesteśmy też pewni jego ceny. Można się spodziewać, że powinna ona zaczynać się na podobnym poziomie, co teraźniejszy model, czyli 27999 zł. Warto tu podkreślić, że w podobnej cenie jest teraz najwyższy model Mac'a Studio, który z pewnością ma większą pamięć wewnętrzną. Pozostaje więc pytanie, jak będą wyglądały możliwości rozbudowy wersji Pro.