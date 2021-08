Apple przygotowuje rewolucję iPada Mini?

Czy iPad Mini może być jeszcze mniejszy?

Najnowsze wiadomości dotyczące tegorocznych iPad'ów i iPad'ów Mini pochodzą od Marka Gurmana, niezawodnego dziennikarza Bloomberga. W swoim podcaście przedstawił nowe szczegóły dotyczące projektu najnowszych tabletów Apple.

Spodziewamy się, że ich premiera będzie miała miejsce jesienią, więc jesteśmy już coraz bliżej tej wyczekiwanej przez fanów urządzeń z nadgryzionym jabłkiem chwili. Gurman donosi, że tegoroczne iPady otrzymają zmienioną konstrukcję.

Mniejszy iPad Mini ma okazać się jeszcze mniejszy. Nie chodzi jednak o wyświetlacz, ponieważ ten nieco się powiększy. Użytkownicy tabletów Apple z pewnością ucieszą się także z faktu, że ramki wokół ekranu zostaną zmniejszone, co pozwoli na zamontowanie ekranu o większej przekątnej, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niewielkich rozmiarów urządzenia. Za węższymi ramkami pójdzie także usunięcie głównego przycisku.

Tym, co zmniejszy się w najnowszym iPadzie Mini ma być jego grubość. Urządzenie, które już teraz charakteryzuje się zaledwie 6,1 mm grubości, ma być jeszcze cieńsze. Odświeżony wygląd ma przybliżyć go do iPada Pro.

Najmniejsze urządzenie z rodziny iPad'ów nie jest jednak jedynym, które zdaniem Gurmana ma zostać w tym roku przeprojektowane. Podobny los ma spotkać podstawową wersję iPada. Dziewiąta generacja tabletów od Apple ma zaoferować użytkownikom cieńsze ramki. Nowa odsłona popularnego tabletu ma także otrzymać mocniejszy procesor, a jego sprzedaż ma zostać ukierunkowana w stronę uczniów i studentów.

Wygląda więc na to, że jesień tego roku zapowiada się na wyjątkowo pracowity okres dla pracowników Apple. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach na światowych rynkach pojawi się wysyp najnowszych urządzeń giganta z Cupertino. Swoje premiery mają mieć iPhone 13, MacBooki, zegarki Apple Watch Series 7, słuchawki AirPods 3 oraz nowa generacja iPada i iPada Mini.