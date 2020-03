Apple przypadkowo ujawniło cztery nowe modele iPad

Nie jest tajemnicą, że nowy iPad ujrzy światło dzienne w tym roku. Strona Apple dla Chin przypadkowo ujawniła aż cztery modele!

Apple nie kładzie tak dużego nacisku na iPady, jak na telefony, dlatego ostatnie nowe modele były zaprezentowane prawie 1,5 roku temu. Od tego czasu rzadko docierały do nas pogłoski i przecieki na temat ich następców. Dopiero od początku roku pojawiały się takie informacje, a wczoraj oficjalny sklep Apple w Chinach pośpieszył się i już zamieścił w ofercie cztery nowe modele tabletów. Dwa z nich to urządzenia Wi-fi, mające wyświetlacze 11 oraz 12,9", a nazwane zostały iPad Pro A2231 oraz A2233. Oczywiście nie mówi nam to zbyt wiele na temat specyfikacji, ale sam fakt umieszczenia ich w sklepie pokazuje, że są już gotowe.

W poniedziałek Apple złożyło w Eurasian Economic Commission (EEC, Eurazjatycka Komisja Gospodarcza) dokumenty certyfikacyjne dla modelu A2229 - wiemy dzięki temu, że będzie działać pod kontrolą iPadOS 13. Czwarty i ostatni model to A2228. Niestety - o tym nie wiemy kompletnie niczego. Warto przypomnieć, że analityk Ming-Chi Kuo przewidywał już w zeszłym roku, że nowe iPady zostaną wyposażone w trzy obiektywy aparatu oraz sensor Tof. Na razie tego potwierdzić nie można.

Źródło: TechSpot