Apple rozdaje upominki o wartości do 600 zł! Oferta na powrót do szkoły wróciła

Co roku Apple chce osłodzić uczniom i studentom powrót do szkoły. W tym celu firma przygotowuje interesujące akcje promocyjne na powrót do szkoły. W tym roku zerwaliśmy z pewną tradycją - AirPodsy zostały zastąpione przez inny gratis.

Promocja na powrót do szkoły to już coroczna tradycja w kalendarzu Apple. W jej trakcie firma nie tylko oferuje swoje produkty ze zniżką dla osób uczących się (co zresztą trwa cały rok), ale też dodatkowo dorzuca do naszych zakupów trochę prezentów! Sprawdźmy, jak wziąć udział w tej promocji w tym roku i co dzięki niej zyskamy.

Jak skorzystać z promocji?

Fot. Apple

Wakacyjna promocja Apple składa się z dwóch części. Jest to zniżka edukacyjna, która w czasie trwania promocji łączy się z dodatkowymi prezentami, które dostajemy przy zakupie określonych produktów.

Zniżka edukacyjna dostępna jest dla wszystkich osób uczących się: uczniów i studentów. Jednak może z niej skorzystać też każdy rodzic osoby uczącej się, a także nauczyciele na każdym poziomie edukacyjnym. Widać więc, że jest ona dość inkluzywna. Aby z niej skorzystać, wystarczy odwiedzić stronę sklepu dla edukacji. Wszystkie dostępne rabaty będą tam od razu naliczone w cenę sprzętu. Zniżka wynosi zazwyczaj około 6% i obejmuje wszystkie urządzenia Apple.

Drugą częścią promocji jest specjalny prezent przygotowany przez Apple dla osób kupujących sprzęt w promocji na powrót do szkoły. Od kilku lat przyzwyczailiśmy się, że firma dodawała do takich zakupów słuchawki AirPods, jednak nie tym razem. Apple postanowiło, że w tym roku prezent będzie odrobinę bardziej wszechstronny. Kupując odpowiednie produkty, możemy dostać kartę prezentową do sklepu Apple, która opiewa na maksymalnie 600 zł! Poniżej sprawdzamy, jaki sprzęt kwalifikuje się do tej promocji i jaką zniżkę dzięki niemu dostaniemy.

Promocje na komputery Mac i MacBooki

Fot. Apple

Największymi promocjami objęte są oczywiście laptopy Apple - najbardziej wszechstronne urządzenia do nauki. Przy zakupie każdego komputera z katalogu Apple możemy skorzystać z powyższej promocji - nie dość więc, że dostaniemy laptop w znacznie lepszej cenie, dzięki karcie prezentowej dostaniemy również 600 zł na wydatki w sklepie. Oto najlepsze komputery dostepne w promocji:

MacBook Air

Fot. Apple

MacBook Air M1 - Cena 5799 zł 5450 zł . Sprawdź

. Sprawdź MacBook Air M2 - Cena 6999 zł 6399 zł. Sprawdź

MacBook Pro

Fot. Apple

MacBook Pro 13" - Cena 7499 zł 6899 zł . Sprawdź

. Sprawdź MacBook Pro 14" - Cena 11399 zł 10715 zł . Sprawdź

. Sprawdź MacBook Pro 16" - Cena 14399 zł 13246 zł. Sprawdź

iMac

Fot. Apple

iMac 24" - Cena 7299 zł 6861 zł. Sprawdź

Promocje na iPady

Fot. Apple

iPad również może być świetnym kompanem każdego ucznia lub nauczyciela. Jest zdecydowanie bardziej poręczny i idealny do notowania, a dzięki dodatkowym akcesoriom można zamienić go w przenośny komputer z dodatkową klawiaturą i rysikiem - nie brakuje mu niczego. W przypadku zakupu iPada, poza zniżką studencką dostaniemy jeszcze kartę prezentową o wartości 400 zł - dzięki niej będziemy mogli np. dokupić rysik lub etui z klawiaturą do naszego sprzętu.

iPad Air

Fot. Apple

iPad Air - Cena 3099 zł 2867 zł. Sprawdź

iPad Pro

Fot. Apple