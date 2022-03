Apple rozesłało zaproszenia! Konferencja już we wtorek

Po wielu miesiącach oczekiwania firma Apple rozesłała oficjalne zaproszenia na pierwszą konferencję prasową w 2022 roku. Wiosenne wydarzenie odbędzie się w najbliższy wtorek - 8 marca 2022 roku o godzinę 19:00 czasu lokalnego w Polsce.

Jako pierwszy informacje o wydarzeniu Peek Performance przekazał Greg Joswiak za pośrednictwem Twittera. Do wiadomości dołączono krótki materiał promocyjny.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh