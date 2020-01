Apple rozpoczyna sprzedaż odnowionego iPhone'a Xs i Xs Max

W Apple Store można kupić odnowionego iPhone'a Xs oraz większego iPhone'a Xs Max. Sprawdzamy, czy to opłacalne rozwiązanie.

Ceny najnowszych modeli iPhone'ów zwalają z nóg. Bazowy iPhone 11 z 64 GB wbudowanej pamięci masowej co prawda staniał, ale nadal kosztuje 3599 zł. Gdy zechcemy wybrać prawdziwie topowy model Pro to musimy przyszykować co najmniej 5199 zł. Co w przypadku, gdy chcemy kupić iPhone'a z ekranem OLED, ale nie stać nas na wydanie ponad 5000 zł? Wtedy najlepszym wyborem jest jeden z starszych modeli.

Źródło: macworld.com

Od dzisiaj Apple sprzedaje w swoich Apple Store recertyfikowane iPhone'y Xs oraz Xs Max, które zniknęły z oficjalnej dystrybucji po premierze iPhone'a 11 Pro i 11 Pro Max.

W USA cena bazowego iPhone'a Xs poddanego procesowi odnowienia i recertyfikacji została ustalona na 699 dolarów za wersję z 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Oznacza to, że za około 2700 zł możemy nabyć iPhone'a Xs z roczną gwarancją bezpośrednio od Apple. Model z 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 829 dolarów (około 3200 zł), a flagowa wersja z 512 GB kosztuje 999 dolarów (około 3850 zł).

Większy model iPhone Xs Max został wyceniony na 799 dolarów (około 3060 zł) w 64 GB wersji, 929 dolarów (około 3560 zł) w konfiguracji z 256 GB wbudowanej pamięci masowej oraz 1099 dolarów (około 4210 zł) w przypadku 512 GB modelu. Jak widać model Xs Max z większym wyświetlaczem w każdej konfiguracji jest o 100 dolarów (około 380 zł) droższy od swojego mniejszego odpowiednika.

Ceny zaproponowane przez Apple są atrakcyjne, ale niestety z oferty nie skorzystają polscy konsumenci. Podobnie, jak w przypadku innych wyprzedaży i urządzeń recertyfikowanych nie są one dostępne w Polsce, a gdy już pojawią się nad Wisłą to ich ceny nie są tak atrakcyjne, jak w Stanach Zjednoczonych.

Apple informuje, że recertyfikowane urządzenia są dokładnie sprawdzane, testowane, czyszczone oraz przepakowywane do innego opakowania wraz z nowymi akcesoriami oraz instrukcją obsługi. Dodatkowo producent wymienia baterię oraz całą obudowę, więc odróżnienie recertyfikowanego iPhone'a od fabrycznie nowego możliwe jest jedynie po dokładnym sprawdzeniu numerów seryjnych.

Źródło: gsmarena.com